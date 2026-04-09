Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας ἀποτελεῖ τό πιό ἀποφασιστικό γεγονός τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του καί τό πιό σηµαντικό κεφάλαιο τῆς Πίστεως µας. Ὁ απόστολος Παῦλος µᾶς λέει: «εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, µαταία ἡ πίστις ὑµῶν» (Α´Κορ.15,17).

Ἡ Ἀνάσταση ὁλοκληρώνει τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, µεταβάλλει τόν Σταυρό ἀπό ὄργανο ἀτιµωτικῆς τιµωρίας σέ Τίµιο Ξύλο καί ὄργανο σωτηρίας.

Ἡ Ἀνάσταση νοηµατοδοτεῖ ὅλο τόν χριστιανικό βίο καί µεταβάλλει τά ποικίλα ἀδιέξοδα σέ δρόµους πού µᾶς ὁδηγοῦν πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Τό Πάσχα δίδει νόηµα καί σκοπό στήν ζωή µας. Κοντά στόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Χριστό τά πάντα ἀποκτοῦν νόηµα. Ὅπως ἡ γῆ περιστρέφεται γύρω ἀπό τόν ἥλιο ὥστε νά µπορεῖ νά ἔχει ζωή, ἔτσι ἀκριβῶς καί ἡ χριστιανική διδασκαλία, ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν ἔχει ὡς κέντρο της τήν Ζωηφόρο Ἀνάσταση.

Γι’ αὐτό ἡ Πίστη µας εἶναι ἀληθινή καί ἐπειδή εἶναι ἀληθινή, εἶναι ζωντανή. Γι᾽ αὐτό µέ εὐγνωµοσύνη δοξάζουµε τόν Πανάγιο Θεό, ὁ ὁποῖος διά τοῦ ζωοποιοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ µας «εἰς ἀφθαρσίαν ἡµᾶς ἐκ φθορᾶς µεταστήσας» (Α΄ Κορ. στ΄ 12-20). Μέ τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του ἁγίασε τήν ψυχή καί τό σῶµα µας ὥστε, «ἐν καθαρῷ συνειδότι, ἀνεπαισχύντῳ προσώπῳ καί πεφωτισµένῃ καρδίᾳ» (Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία), νά πορευόµαστε τόν χρόνο τῆς ζωῆς µας.

Σέ πολλά µέρη τοῦ κόσµου τό ἀναστάσιµο µήνυµα ἠχεῖ µαζί µέ τίς κλαγγές τῶν ὅπλων, τῶν πυραύλων καί τῶν βοµβῶν. Ταυτόχρονα, πολλοί συνάνθρωποί µας ὑποφέρουν ἀπό τήν φτώχεια, τήν ἀδικία, τήν καταπίεση καί τήν ἐκµετάλλευση. Τά σηµάδια ἀπό τά καρφιά καί τήν λόγχη στό Πανάχραντο Σῶµα τοῦ Ἀναστηµένου Ἰησοῦ µαρτυροῦν ὅτι ὅλο τό κακό καί ἡ ἀδικία τοῦ κόσµου, δέν ἔχει τήν δύναµη νά νικήσει τόν ὡκεανό τῆς ἀγάπης καί τῆς συγχώρεσης τοῦ Θεοῦ. Ἄς προσευχηθοῦµε ὅλοι µέ θέρµη, τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά λάµψει µέσα στά σκοτάδια τῆς ψυχῆς µας, ἰδιαιτέρως στις ψυχές τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς καί ἐκείνων πού µέ τίς ἀποφάσεις τους καθορίζουν τήν πορεία τοῦ κόσµου τούτου. Νά ἀφυπνίσει καί νά ἀναστήσει τίς συνειδήσεις, ὥστε νά ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ πρώτα στίς ψυχές µας καί ὕστερα στόν κόσµο ὁλόκληρο.

Καθώς εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἑορτάζω µαζί σας τό Πάσχα ὡς Ἐπίσκοπός σας, θά ἤθελα µέ ἰδιαίτερη χαρά καί µέ πολύ ἀγάπη, νά εὐχηθῶ σέ ὅλους ἐσᾶς καί στόν καθένα καί στήν καθεµία προσωπικά, ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός νά Σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς χαριτώνει. Ὅλα στήν ζωή σας νά φωτίζονται ἀπό τό ἀναστάσιµο Φῶς τοῦ Κυρίου µας καί ἡ βεβαία Πίστη «ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως» (Λουκ. 24-34), νά ἐµπνέει τά βήµατα καί τούς ὁραµατισµούς σας.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τοὐς αἱῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν!