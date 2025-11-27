Το «ευχαριστώ» µιας γερόντισσας στο Νοσοκοµείο

Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται το Νοσοκοµείο Χανίων, µε τις πολλές ελλείψεις να κατεβάζουν σήµερα στους δρόµους τους Χανιώτες.

Σε καιρούς δύσκολους για τους γιατρούς, τους εργαζόµενους αλλά και τη διοίκηση του Νοσοκοµείου Χανίων, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Κι αυτό τον καθηµερινό αγώνα των ανθρώπων του Νοσοκοµείου, οι κάτοικοι του τόπου µας το αναγνωρίζουν.

Χαρακτηριστικό είναι το µήνυµα που θέλει να στείλει µια ηλικιωµένη Χανιώτισσα µέσα από τα «Χανιώτικα νέα».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Κύριε διευθυντά,

χρειάστηκε να κάνω εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”. ∆εν µπορώ παρά να θαυµάσω, να συγχαρώ τους γιατρούς, νέους αλλά και τους πιο µεγάλους σε ηλικία.

Για την ευγένεια, την ανθρωπιά και το ήθος τους, ένιωσα χαρά. Και κάθονται εδώ σε ένα καράβι εγκαταλελειµµένο και παρατηµένο από το κράτος. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, γιατρούς, υπαλλήλους και νοσηλευτικό προσωπικό και να τους πω να µην µας φύγετε, µην µας εγκαταλείψετε. Εµείς σας θέλουµε, σας χρειαζόµαστε, είµαστε κοντά σας.

Μετά τιµής, Ανθή».

Αυτή η αναγνώριση της κυρίας Ανθής είναι µια τεράστια ανταµοιβή για τους ανθρώπους του Νοσοκοµείου µας. Όλοι όµως απαιτούµε και την έµπρακτη στήριξη της Πολιτείας (κεντρικής αλλά και Αυτοδιοίκησης).