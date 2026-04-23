Τηρήθηκε το έθιμο: Αγιασμός των προβάτων στην Ασή Γωνιά (φωτ.)

Αναβίωσε και φέτος στην Ασή Γωνιά το ξεχωριστό έθιμο της ευλογίας των αιγοπροβάτων, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μετά την λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου οι κτηνοτρόφοι συγκέντρωσαν τα ζώα τους προκειμένου να ευλογηθούν από τους ιερείς και στην συνέχεια τα άρμεξαν και μοίρασαν το γάλα στους πιστούς.