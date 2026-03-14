menu
15.6 C
Chania
Σάββατο, 14 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Το µετέωρο βήµα του… τουρισµού!

Γιώργος Κώνστας
0

Οι µονοκαλλιέργειες δεν είναι ποτέ καλές στη γεωργία. Όπως ούτε στην οικονοµία, στην κοινωνία, στην παραγωγή…
Έτσι ο σχεδόν µονοδιάστατος τρόπος ανάπτυξης της χώρας µας εδώ και δεκαετίες -πόσο µάλλον της Κρήτης- που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τριτογενή τοµέα των υπηρεσιών, µοιάζει κάθε φορά που µια κρίση ξεσπάσει στη γειτονιά µας (κάτι που γίνεται πάρα πολύ συχνά) µε τον… Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, που υποδύεται τον πρωταγωνιστή ήρωα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου στο “Μετέωρο βήµα του Πελαργού”, µε τις υπαρξιακές αγωνίες και ανησυχίες, τα αδιέξοδα, τους προβληµατισµούς του.
Η υπόθεση βέβαια δεν είναι καθόλου… ποιητική, ούτε κινηµατογραφική ειδικά όταν µιλάµε για την οικονοµική ζωή του τόπου µας. Που είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορεί να βασίζεται στους επισκέπτες που µας έρχονται 7 µήνες το χρόνο!
Που ίσως θα έπρεπε να αναζητεί ένα µακροπρόθεσµο σχεδιασµό για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, την ενίσχυση του µεταποιητικού – βιοτεχνικού τοµέα και µια προσπάθεια µε τη βοήθεια των ερευνητικών ιδρυµάτων για να γίνουν κάποια βήµατα στο τοµέα των νέων τεχνολογιών.
Αντ’ αυτού, ο τουριστικός τοµέας αναπτύσσεται σχεδόν µονοδιάστατα και δύσµορφα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος πολλές φορές. Έχοντας φτάσει σε ένα σηµείο που υψώνεται πάνω από την οικονοµική ζωή του νησιού µας ως “Γίγαντας”, ένας “Τάλως” του 21ου αιώνα, ο µυθικός φύλακας της Κρήτης του οποίου το θεϊκό υγρό (ιχώρ) που έχει αντί για αίµα, παγώνει κάθε φορά που ξεσπά µια κρίση στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο, τη Β. Αφρική, τη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum