Το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου για την εργατική Πρωτομαγιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου, αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή στον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς   με 24ωρη Πανεργατική Απεργία, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2026, που προκηρύχθηκε από το 39ο Συνέδριο της Γ.Σ.Σ.Ε., προκειμένου η εργατική τάξη να αποδώσει φόρο τιμής στην ιστορία, τους αγώνες και τους νεκρούς της.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σήμερα εν μέσω δυσμενών διεθνών συνθηκών και πολέμων, σε περίοδο που οι εργαζόμενοι της χώρας βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, την ανεργία, την κοινωνική φτώχεια, τον περιορισμό εργασιακών δικαιωμάτων, τις ανισότητες και την ανασφάλεια στους χώρους εργασίας, αναδεικνύεται ο αναντικατάστατος ρόλος του Συνδικαλιστικού Κινήματος στην υπεράσπιση των συμφερόντων της Εργατικής Τάξης.

Απεργούμε και εκφράζουμε την εναντίωσή μας σε κάθε καταστρατήγηση των κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων μας.
Απαιτούμε την εκπόνηση σχεδίου ουσιαστικής στήριξης της μισθωτής εργασίας για το άμεσο μέλλον, με γνώμονα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας αλλά και την προστασία των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων, για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών των πολέμων και της ακρίβειας. Απαιτούμε προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας. Απαιτούμε να μην έχει η Ελλάδα καμία εμπλοκή στους πολέμους.
Καλούμε τα Σωματεία μας με τις ενέργειες, τις παρεμβάσεις και τη συμμετοχή τους, να στείλουν ηχηρό μήνυμα την Ημέρα της Πρωτομαγιάς, ότι τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων δεν διαπραγματεύονται.

H Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου καλεί σε συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στις 10 το πρωί, με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ στην Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς και έπειτα στο μνημείο του ΗΛΙΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ (ΛΟΥΗ ΤΙΚΑ) στην Μαρίνα Ρεθύμνου.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!
ΖΗΤΩ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 1ης ΜΑΪΟΥ!»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

