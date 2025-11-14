menu
Το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου για την επέτειο του Πολυτεχνείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου αποδίδει φόρο τιμής στη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση:

«Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και νεολαία συνεχίζουν τον αγώνα και τις διεκδικήσεις για Ειρήνη και Δημοκρατία. Τα αιτήματα εκείνου του αγώνα είναι σήμερα εξίσου επίκαιρα και απαιτητά. Διαχρονικά, είναι τα αιτήματα για πλήρη και σταθερή εργασία χωρίς ελαστικότητα και επισφάλεια, ισχυρή κοινωνική προστασία, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, απόκρουση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.
52 χρόνια μετά συνεχίζουμε να μην ξεχνάμε τα ιδανικά για μια καλύτερη ζωή της Εργατικής τάξης. Η φετινή επέτειος μας βρίσκει μέσα σε μία συνεχιζόμενη κρίση λόγω του δίχως τέλος πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και στην Παλαιστίνη με τους χιλιάδες αθώους νεκρούς. Με αποφασιστικότητα οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να απαιτήσουμε το τέλος των πολέμων και την Ειρήνη στις πατρίδες όλων των λαών.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επιβάλει μια σειρά από αντεργατικούς νόμους, όπως τον πρόσφατο με το 13ωρο και καθήκον της Εργατικής τάξης είναι να μην το επιτρέψει.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ.
ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
ΜΙΣΘΟΥΣ, ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ.
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ.
ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Χρέος μας αλλά και υποχρέωσή μας, να θυμόμαστε και να συνεχίζουμε τον αγώνα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!».

