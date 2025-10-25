Το έπος του ‘40… στη θάλασσα

Τις πρώτες ημέρες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου

Το έπος του ‘40 είναι “χρωµατισµένο” από τις σκληρές µάχες στα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας, τους ηρωικούς φαντάρους που καταλάµβαναν υψώµατα και απέκρουαν τις Ιταλικές επιθέσεις, τις συνθήκες ψύχους, κακών καιρικών συνθηκών και προβληµάτων στον εφοδιασµό των στρατευµάτων… ∆εν ήταν όµως µόνο αυτό καθώς πολύ σηµαντική ήταν και η δράση του Πολεµικού Ναυτικού.

Αυτή τη δράση επιχειρούµε να καταγράψουµε µε τη βοήθεια του προέδρου του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης κ. Μανώλη Πετράκη, ρίχνοντας “φως” παράλληλα και σε γεγονότα που αφορούν την Κρήτη, πάντα τις πρώτες ηµέρες του πολέµου.

«Μολονότι το Ιταλικό ναυτικό ήταν τεράστιο και άριστα εξοπλισµένο το Ελληνικό πολεµικό ναυτικό δεν δίστασε να επιχειρεί κάτω από δύσκολες συνθήκες, υποστηρίζοντας τις πολεµικές επιχειρήσεις στη στεριά. Η δύναµη του τότε ήταν 59 πλοία, 6 υποβρύχια αγορασµένα την περίοδο του µεσοπολέµου από τη Γαλλία, 6 αντιτορπιλικά Αγγλικής και Ιταλικής κατασκευής ενώ το 1938 αγοράσθηκαν και 4 Αγγλικά ναρκαλιευτικά» αναφέρει ο κ. Πετράκης.

Με τη βοήθεια µιας εξαίρετης δουλειάς από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.) το βιβλίο του ∆ηµήτρη Μπαλόπουλου: “Ναυτικό Ηµερολόγιο – Ταξιδεύοντας στη Χρονογραµµή” ο κ. Πετράκης µας φέρνει σε επαφή µε τις πρώτες πολεµικές επιχειρήσεις του Π.Ν. από την έναρξη του πολέµου.

ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣΗ

Κηρύσσεται ο πόλεµος στις 28 Οκτώβρη και στις 29 και 30 για την προστασία του κύριου λιµένα της χώρας, του Πειραιά, ποντίζονται δύο θαλάσσια ναρκοπέδια µε νάρκες “Βίκερς” και “Μωραΐτης” (ελληνικής κατασκευής οι δεύτερες που κατασκευάστηκαν από τον οµώνυµο ανθυποπλοίαρχο στα µέσα της δεκαετίας του ’30) από τα αντιτορπιλικά “Πάνθηρ”, “Ιέραξ”, “Ύδρα”. Το ένα ναρκοπέδιο ήταν στον τοµέα των Μεθάνων µέχρι το νοτιοδυτικό κοµµάτι της Αίγινας και το δεύτερο βορειοδυτικά της Aίγινας µέχρι τη νησίδα Φλέβες ανοικτά της Βουλιαγµένης. Η ναρκοθέτηση επέτρεπε µόνο δύο στενές διόδους, ενώ τα ναρκοπέδια υποστήριζαν τρία ναυτικά οχυρά στην “Πέρδικα” και στον “Τούρλο” Αίγινας, και ένας στις “Φλέβες”. Τα ναρκοπέδια διατηρήθηκαν και ενισχύθηκαν από τους Γερµανούς, που έχασαν εκεί το 1942 το υποβρύχιο τους U-133 όταν έπεσε πάνω σε νάρκη. Τις ίδιες ηµέρες ο Ναύσταθµος της Σαλαµίνας µεταφέρθηκε στην Ελευσίνα γιατί ανέµεναν βοµβαρδισµούς από αέρος από τους Ιταλούς όπως και έγινε».

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μια από τις πρώτες διαταγές αφορούσε την Κρήτη και συγκεκριµένα το Ναύσταθµο Σούδας. Καθώς στις 30 του Οκτώβρη του 1940 το Ναυτικό κλιµάκιο που υπήρχε από το 1929 αναβαθµίζεται και ενισχύεται και γίνεται η “Ναυτική ∆ιοίκηση Κρήτης” υπό τον υποναύαρχο Πελλία Ιωαννίδη.

ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΣΜΟΣ

Όσο για την πρώτη µαχητική επιχείριση ο κ. Πετράκης επισηµαίνει πως « διενεργήθηκε στις 31-10 του 1940 από τα αντιτορπιλικά “Ψαρά” και “Σπέτσαι”. Συγκεκριµένα, πραγµατοποίησαν βοµβαρδισµό των παραλιών και της ενδοχώρας στην περιοχή Κονιοπόλεως, Φιλιάτες, Σαγιάδα ανακουφίζοντας τα ελληνικά χερσαία τµήµατα.

Η ΠΡΩΤΗ ΒΥΘΙΣΗ

Η πρώτη απώλεια καταγράφηκε το Νοέµβριο. « Στις 10 Νοεµβρίου, το επίτακτο από το στρατό φορτηγό “Βιβή” µεταφέροντας σιτάρι από τον Πειραιά προς το Κατάκωλο προσέκρουσε σε νάρκη ανοικτά του Άραξου. Βυθίστηκε µε 12 απώλειες από τα 15 µέλη του πληρώµατος. Πρόκειται για την πρώτη απώλεια πλοίου του Π.Ν. µετά την έναρξη του πολέµου στις 28 Οκτωβρίου, παρότι ήταν επίτακτο» λέει ο κ. Πετράκης.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Την ίδια ηµέρα είχαµε µια επιχείρηση υποβρυχίου αυτή τη φορά ανοικτά των Χανίων.«Το υποβρύχιο “Γλαύκος” µε κυβερνήτη στον Αρσάνογλου επιτίθεται µε τορπίλες έξω από τα Χανιά κατά του Γερµανικού φορτηγού S/S Norburg, 2.200 τόνων µε δύο τορπίλες. Παρότι η αρχική εκτίµηση ήταν ότι βυθίστηκε, τελικά έµεινε στην επιφάνεια αλλά υπέστη τεράστιες ζηµιές και αυτή καταγράφεται ως η πρώτη τέτοιου είδους επιχείριση των υποβρυχίων µας».

ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΙΚΕΣ

Μια ακόµα επιθετική ενέργεια καταγράφεται στις 14 Νοεµβρίου. Πρόκειται για µια από τις τρεις καταδροµικές επιχειρήσεις Ελληνικών αντιτορπιλικών προκειµένου να πλήξουν τις γραµµές ανεφοδιασµού των Ιταλικών στρατευµάτων στο Αλβανικό έδαφος, στα στενά του Οτράντο. «Στις 14 Νοεµβρίου τα αντιτορπιλικά “Β. Γεώργιος” “Ύδρα”, “Ψαρά” και “Β. Όλγα” πραγµατοποίησαν αυτήν την επιχείρηση και ακολούθησαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα άλλες δύο».

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Από την περίοδο του Β ΄ Παγκοσµίου πολέµου υπάρχουν πάµπολλα µεγάλης σηµασίας και αξίας εκθέµατα στο “Ναυτικό Μουσείο Κρήτης”. Ιδιαίτερη σηµασία έχουν όµως δύο. «Ένα κοµµάτι της τορπίλης του Ιταλικού υποβρυχίου “∆ελφίνι” που εξαπέλυσε πριν τον πόλεµο στο λιµάνι της Τήνου µε στόχο το Ελληνικό καταδροµικό “Έλλη”, µια τορπίλη που έπεσε πάνω στην προβλήτα της Τήνου. Επίσης το αυθεντικό ρολόι του “Έλλη” δώρο από ναύτη στο Μουσείο µας» αναφέρει ο πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης.

Πέρα από τις πρώτες ηµέρες του πολέµου ακολούθησαν ακόµα πιο σπουδαίες και ιδιαίτερης αξίας επιχειρήσεις του Πολεµικού Ναυτικού. Συνέβαλλε στην αποµάκρυνση των συµµαχικών στρατευµάτων από την Κρήτη, επιχείρησε πολλές φορές από το Ναύσταθµο της Αλεξάνδρειας σε διάφορα σηµεία της Μεσογείου, συνόδευσε νηοποµπές, συµµετείχε στην αποβίβαση στη Σικελία, στην προσπάθεια κατάληψης των ∆ωδεκανήσων µετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, αλλά ακόµα και στην απόβαση στη Νορµανδία µε δύο σκάφη.

«Σε κάθε περίπτωση,µόνο ηρωική µπορεί να χαρακτηριστεί η δράση του Πολεµικού Ναυτικού τόσο στην έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέµου αλλά και σε όλο το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, κάτι που αναγνωρίσθηκε και από τους εχθρούς και από τους συµµάχους»καταλήγει ο κ. Πετράκης.

*Όλες οι φωτογραφίες εποχής προέρχονται από το αρχείο του Κώστα Τζωρτζάκη.