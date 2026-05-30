«Το ∆έντρο που Ήθελε να Ταξιδέψει» – Παιδική παράσταση στα Χανιά

Η θεατρική οµάδα «∆ΕΑτρόφιλοι» της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών θα παρουσιάσει την παιδική θεατρική παράσταση «Το ∆έντρο που Ήθελε να Ταξιδέψει», το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 19:00 µ.µ. και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στις 11:00 π.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.
Η παράσταση παρουσιάζεται σε συνεργασία µε την TH.AR.O.S. (Through Art or Science) ΑΜΚΕ, µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει κουµπαράς ελεύθερης – προαιρετικής συνεισφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Παραρτήµατος Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων, συνδέοντας την καλλιτεχνική δηµιουργία µε την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη.
Το έργο της Ξένιας Παπαδηµητρίου αποτελεί ένα τρυφερό θεατρικό παραµύθι για παιδιά αλλά και µεγάλους και αφηγείται την ιστορία του µικρού Τσοκέτο, ενός νεαρού δέντρου που αποφασίζει να αφήσει την ασφάλεια του δάσους για να γνωρίσει τον κόσµο. Μέσα από τις περιπέτειές του προβάλλονται αξίες όπως η φιλία, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, ο σεβασµός στο περιβάλλον, η αυτογνωσία και η αγάπη για τη φύση.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείµενο: Ξένια Παπαδηµητρίου.
Σκηνοθεσία – ∆ιδασκαλία: Σοφία Λογαρίδου.
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μάρθα Πολιτοπούλου, Σεβαστή Αντωνακάκη.
Χορογραφίες / Guest: Ιωάννα Χιωτάκη.
Παίζουν: Μαρία Βιδάκη, Άρτεµις Βλαβογιλάκη, Εύα Φαδάκη, Χρυσάνθη Θεοδωρογλάκη, Σοφία Νταουντάκη, Στέφανος Ντουσάκης, Αλέξανδρος Περράκης, Μέµα Σαγάνη, Πέτρος Τσίρος, Μάριος Φιωτάκης, Χρήστος Χριστοφόρου και Ιωάννα Χιωτάκη.
Η θεατρική οµάδα «∆ΕΑτρόφιλοι» αποτελείται από εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνοµικούς, πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και µέλη των οικογενειών τους, µε στόχο την πολιτιστική δηµιουργία και την ουσιαστική σύνδεση µε την τοπική κοινωνία.

