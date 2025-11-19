To ενιαίο πολιτιστικό δόγµα Ελλάδος – Κύπρου (Ε.Π.Ο.∆.)

» …και το µέλλον της Κοινωνίας των Πολιτών

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο, από τις 7 και µέχρι τις 10 Νοεµβρίου 2025, το ιδρυτικό Συνέδριο του Ενιαίου Πολιτιστικού ∆όγµατος (Ε.Π.Ο.∆.) Κύπρου-Ελλάδας-Απανταχού Ελληνισµού «Των Ελλήνων οι Κοινότητες», στο οποίο έλαβαν µέρος 170 αντιπρόσωποι των 25 Ιδρυτικών Σωµατείων, από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βόρειο Ήπειρο, τον Πόντο, την Κάτω Ιταλία και άλλες κοιτίδες του Ελληνισµού.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παρουσία τόσον του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Νικολάου Χριστοδουλίδη, του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου και Υπουργών, όσον και πολλών πολιτικών και πολιτιστικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, επιβεβαίωσαν την ανάγκη συλλογικών δράσεων για το µέλλον του Ελληνισµού ανά την Οικουµένη µέσω της Πολιτιστικής ∆ιπλωµατίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου συζητήθηκε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που αφορούν και απασχολούν τον Ελληνισµό, καθώς και ο ρόλος του Ε.Π.Ο.∆. για την ανάδειξη και την αντιµετώπισή τους, αλλά και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο τέλος οι σύνεδροι υιοθέτησαν θέσεις-απόψεις τις οποίες αναφέρουµε συνοπτικά:

1. Για την αντιµετώπιση της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και για όλα τα µείζονα Εθνικά ζητήµατα να χαραχθεί πανεθνική πολιτική.

2. Να ληφθούν µέτρα ουσίας για τη διαφύλαξη της Εθνικής Ταυτότητας, της ελληνικής γλώσσας και να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και γενικότερα της Παιδείας µας.

3. Να αναπτυχθεί, πάνω σε συγκροτηµένη βάση, σχεδιασµός πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργειών και άλλων µορφών της Πολιτιστικής ∆ιπλωµατίας, που να αφορά την Κύπρο, την Ελλάδα, την Εκκλησία και τον Οικουµενικό Ελληνισµό, σε συνεργασία µεταξύ του Κράτους και της Κοινωνίας των Πολιτών.

4. Να παρέχεται στη νέα γενιά παιδεία και γνώση που να διαµορφώνει τον χαρακτήρα, το πνεύµα, την κρίση, να καλλιεργεί ήθος, φιλοπατρία και συνείδηση της ιστορικής ευθύνης και µνήµης.

5. Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, ως αυθόρµητα, πρωτογενή και πρωτοβάθµια οργανωµένα κύτταρα του πολιτισµού, να τυγχάνουν έµπρακτης κρατικής στήριξης, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων.

Την ίδια στιγµή, στην ψηφιακή εφηµερίδα «EUobserver» (28-10-2025), ο ιταλός ακαδηµαϊκός και συγγραφέας Alberto Alemanno αναλύει την νέα κατάσταση στην Ευρώπη και της έλλειψης χώρου για τους ευρωπαίους πολίτες και κυρίως την αποµάκρυνση των ΜΚΟ από τα θεσµικά ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Με άλλα λόγια δηµιουργείτε µία νέα Ευρώπη, όπου η ανεξάρτητη Κοινωνία των Πολιτών, οι Οργανώσεις που υπάρχουν για να προστατεύουν το δηµόσιο συµφέρον, σιγά-σιγά εξαφανίζονται από την ύπαρξή της.

Επί δεκαετίες, οι οργανισµοί δηµόσιου συµφέροντος αποτελούσαν τους βασικούς εταίρους στη διαµόρφωση και την προστασία των κοινωνικών αγαθών, όπως καθαρός αέρας και νερό, ασφαλή τρόφιµα και χώροι εργασίας, υγιές περιβάλλον, υψηλές κλιµατικές φιλοδοξίες και άλλα. Παρακολουθούν, ενηµερώνουν, προτείνουν λύσεις και διασφαλίζουν ότι η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφέρει οφέλη στον πραγµατικό κόσµο. Η Ευρώπη έγινε ένας παγκόσµιος ηγέτης αγκαλιάζοντας τις ΜΚΟ. Η αποδυνάµωση της Κοινωνίας των Πολιτών ισοδυναµεί µε αποδυνάµωση και της ικανότητας της Ένωσης να προσφέρει αποτελέσµατα για τους πολίτες της, να διατηρεί την παγκόσµια αξιοπιστία της και να ηγείται στην καθοριστική δεκαετία που έρχεται.

Πρόσφατα οι Βρυξέλλες παρακράτησαν την χρηµατοδότηση από τις ΜΚΟ Υγείας, προκαλώντας απολύσεις, ενώ οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στοχοποιούνται συνεχώς για οικονοµικές παραβάσεις. Η Κοινωνία των Πολιτών δεν ζητά να λειτουργεί χωρίς έλεγχο. Απεναντίας υποστηρίζει τους κανόνες διαφάνειας και έχει συµβάλει στην καθιέρωσή τους. Ζητά ο έλεγχος να είναι δίκαιος, αναλογικός και να εφαρµόζεται σε όλους. ΗΗ Κοινωνία των Πολιτών είναι παρούσα και ζωντανή γιατί µεταφέρει τις καθηµερινές ανησυχίες των ανθρώπων.

Η Ευρώπη αντιµετωπίζει σήµερα αλλεπάλληλες πιέσεις: γεωπολιτική αστάθεια, κρίση κόστους ζωής, αυξανόµενη ανισότητα, παραπληροφόρηση, επιταχυνόµενη απώλεια βιοποικιλότητας, επιδείνωση της ρύπανσης και ένα κλίµα ήδη πάνω από 1,5°C. Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της G20 το πρόβληµα και η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, η οποία είναι υπαρκτή και όχι φανταστικό σενάριο των οικολόγων, αποτέλεσε µέρος της ατζέντας και ισότιµου προβλήµατος µε τις ειρηνευτικές διαδικασίες για τον πόλεµο της Ουκρανίας.

Σε µια τέτοια ευαίσθητη στιγµή της παγκόσµιας ιστορίας, η Κοινωνία των Πολιτών δεν µπορεί να αποτελεί «παρελκόµενο» της δηµοκρατικής ζωής. Είναι θέµα υπαρξιακό. Ενισχύει τη χάραξη πολιτικής που βασίζεται σε τεκµηριωµένα στοιχεία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Οικοδοµεί εµπιστοσύνη, συµµετοχή και νοµιµότητα. Μετατρέπει τους νόµους της Ευρώπης σε βιωµένη πραγµατικότητα. Αποτελεί το σήµα κινδύνου έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρώπης.

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα αναλάβει ο πρώτο εξάµηνο του 2026 την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν µπορεί να υπάρξει εφησυχασµός σε θέµατα που αγγίζουν το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Χριστοδουλίδης, στο παραπάνω ιδρυτικό Συνέδριο, εξήγησε ότι το Ε.Π.Ο.∆. µπορεί να καλύψει την ανάγκη για θεσµοθετηµένη και πιο αποτελεσµατική συνεργασία των πολιτιστικών και πνευµατικών φορέων. Υπογράµµισε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη «ειδικά τη σηµερινή εποχή των πολλαπλών κρίσεων, των πολυµέτωπων προκλήσεων, των ασύµµετρων απειλών και της ηθικής κατάπτωσης, η ανάδειξη των αξιών, πάνω στις οποίες ο ελληνικός πολιτισµός εδραιώθηκε ως οικουµενική έννοια».

Οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη Ευρώπη για την Κύπρο, το µόνο Κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 51 χρόνια µετά την παράνοµη τουρκική εισβολή, να παραµένει υπό στρατιωτική κατοχή. Η Ευρώπη δεν µπορεί να είναι «ακρωτηριασµένη» όταν το βόρειο τµήµα της Κύπρου τελεί υπό κατοχή από ξένα στρατεύµατα και έχει κατακλυστεί από Τούρκους εποίκους. Ευελπιστούµε ότι η Πολιτιστική ∆ιπλωµατία, την οποία υπηρετούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και η Ε.Π.Ο.∆. ότι θα συµβάλλουν στην επίλυση αυτού του µεγάλου αυτού ζητήµατος, κοινό ανά την Οικουµένη Ελληνισµού.