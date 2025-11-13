Το ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων καλεί τα σχολεία των Χανίων σε δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού και για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Χανίων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) έχει την τιμή, τη φετινή σχολική χρονιά, να βρίσκεται ανάμεσα στα σχολεία που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση των μαθητών για τις ευρωπαϊκές αξίες, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού (20 Νοεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) και υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων, το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Χανίων προσκαλεί όλα τα σχολεία του Δήμου Χανίων καθώς και τους Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής να συμμετάσχουν στη δράση:

«Μία αφίσα – Μία φωνή για τα δικαιώματα του παιδιού και των ατόμων με αναπηρία»

Η δράση έχει ως στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση του σεβασμού στα δικαιώματα όλων των παιδιών και ατόμων με αναπηρία, μέσα από τη δημιουργική έκφραση των μαθητών και των πολιτών.

Κάθε σχολείο ή φορέας καλείται να δημιουργήσει μία αφίσα ή ένα κολάζ με θέμα: «Μία αφίσα – Μία φωνή για τα δικαιώματα του παιδιού και των ατόμων με αναπηρία» και να το παραδώσει στην είσοδο του Δημαρχείου Χανίων έως και τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Όλες οι δημιουργίες θα εκτεθούν στο Δημαρχείο Χανίων, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και στην ανάδειξη της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συμπερίληψης»