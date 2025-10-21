menu
Chania
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Χανίων σε συγγραφή συλλογικού βιβλίου συνταγών από την Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μετά από πρόσκληση του ΚΠΕ Ιεράπετρας, στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία», το σχολείο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Χανίων θα συμμετέχει στη συγγραφή συλλογικού βιβλίου συνταγών από την Κρήτη.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «για το λόγο αυτό η κυρία Ιωάννα Παντελάκη – Τερεζάκη, σέφ Κρητικής Γαστρονομίας και Β΄ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αρχιμαγείρων, επισκέφθηκε το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Χανίων και συνεργάστηκε με τους μαθητές σε ένα διαδραστικό εργαστήριο μαγειρικής. Η βραβευμένη σεφ και ο μάγειρας του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) κ. Βουβάκης Σωτήρης μαγείρεψαν με τη συμμετοχή μαθητών την πρώτη από τις πέντε παραδοσιακές συνταγές, το παραδοσιακό χανιώτικο μπουρέκι, που θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο συνταγών. Μοιράστηκαν μυστικά της κρητικής κουζίνας και καθοδήγησαν τους μαθητές βήμα-βήμα στην παρασκευή του εδέσματος. Μια ξεχωριστή δράση με παράλληλο στόχο την προώθηση της ένταξης και την ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητών.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Παντελάκη, τον κύριο Βουβάκη, το Μ.Α.Ι.Χ. και ιδιαίτερα το προσωπικό της κουζίνας του Ινστιτούτου».

