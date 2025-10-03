Το µέλλον της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής της Ε.Ε. (μέρος 2ο)

Οι πολιτικές που απαρτίζουν την τεράστια προσπάθεια της Ευρώπης για ανόρθωση, αυτάρκεια και ευηµερία ήλθαν ως αποτέλεσµα των καταστροφικών πολέµων του περασµένου αιώνα. Την επανάληψη των καταστροφών του παρελθόντος προετοιµάζουν πάλι σκοτεινές δυνάµεις της πολεµικής βιοµηχανίας σε όλο το µήκος και το πλάτος της υφηλίου. Υπάρχει λοιπόν ένα θέµα που γεννιέται µέσα από τις στάχτες των πολέµων. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να ικανοποιηθούν οι ορέξεις των γερακιών!

Εδώ είναι το ζητούµενο και εδώ είναι το θέµα που µας απασχολεί τελευταίως, µε τη στραβή και αναποτελεσµατική πολιτική που ακολουθούν οι καθ΄όνοµα ταγοί της Ευρώπης.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί πήραν τις πλέον παραδοσιακές πολιτικές και τις προσαρµόζουν στις ανάγκες της «οικονοµίας του πολέµου», όπως συνηθίζω να τονίζω στα τελευταία σηµειώµατά µου.

Το επικίνδυνο δράµα που δηµιουργείται προς όλες τις κατευθύνσεις είναι εξαιρετικά σηµαντικό και δεν πρέπει να το αφήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να περάσει. Το πρώτο έναυσµα δίνεται από τη διαρκή και σε βάθος µείωση των δαπανών για τη γεωργία, δεδοµένου ότι δεν ενδιαφέρει τα ανώτερα εισοδήµατα κάθε χώρας η επισιτιστική ασφάλεια, ή καλύτερα – όπως εκφράστηκε στις αρχές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής – η επίτευξη της αυτάρκειας. Τώρα είναι ξεπερασµένα όλα αυτά, κατά τους ειδήµονες. Στο µεταξύ και αν αφανιστούν τα αιγοπρόβατα στην Ελλάδα, εµείς πρωτεΐνες δεν θα στερηθούµε, αν συνυπολογίσουµε ότι εκτός του φυσικού κρέατος υπάρχει και το κρέας του εργαστηρίου, που παράγεται αυτούσιο και µάλιστα βοδινό. Παράλληλα µπορούµε να ικανοποιούµε την πείνα µας µε πρωτεΐνες που προέρχονται από την ανάπτυξη µονάδων εντόµων και κατσαρίδων, από γρύλους και ακρίδες, µέχρι τις κατσαρίδες των υπονόµων, θέµα για το οποίο και πάλι υπενθυµίζουµε ότι έχουµε ενηµερώσει τους αναγνώστες µας.

Αν επιτρέψουµε να µειωθούν περαιτέρω τα κονδύλια στη γεωργία, οδηγείται στα τάρταρα το όνειρο της αυτάρκειας και της επισιτιστικής ασφάλειας. Η κάλυψη των αναγκών θα προέλθει από άλλες χώρες µε την εισαγωγή τροφίµων χωρίς έλεγχο τοξικών φυτοφαρµάκων, απαγορευµένα από την ΕΕ, µε την Κοµισιόν να κάνει «στραβά µάτια». Έτσι θα καταλήγουν στο πιάτο των Ευρωπαίων και είναι γνωστό ότι υπάρχει µια βιοµηχανία δισ. ευρώ που «ανθίζει» µε την ανοχή της Κοµισιόν. Άλλες επίσης δοκιµασµένες πολιτικές, όπως αναλύσαµε στο προηγούµενο σηµείωµά µας υφίστανται σοβαρές και δραστικές µειώσεις των δαπανών, ή στρεβλώνεται η διάθεση πόρων σε κατ όνοµα των πολιτικών αυτών. Πρόκειται για τις πολιτικές που χρηµατοδοτεί το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΚΤ. Έτσι ενεργοποιείται µια προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για επενδύσεις στην πολεµική βιοµηχανία, εντείνοντας τις απειλές στην κοινωνική συνοχή, καθώς βαθαίνουν άλλες προβληµατικές επιβίωσης (στεγαστική κρίση, µισθοί, συντάξεις και διαρκής διατάραξη οικονοµικών προοπτικών, δίπλα στη µετανάστευση και σε άλλα θεµελιώδη προβλήµατα της κοινωνίας1.

Χώρες µε προβλήµατα στην ανάπτυξη, όπως η Ελλάδα, αλλά και πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, βλέπουν µε προσοχή τις εξελίξεις που συνιστούν µείωση θεµελιωδών συνθηκών διαβίωσης µέσα στην επικράτεια της ΕΕ. Οι κριτικές που ακούστηκαν και γράφτηκαν, ως συνέπεια της «Ενδιάµεσης επανεξέτασης της πολιτικής συνοχής» που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο στις 18 Σεπτεµβρίου 2025, καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα σκέψης που πρέπει να µας προβληµατίσει. Το βασικό στοιχείο είναι ότι πολλοί φοβούνται εκτροπή αποστολής της συνοχής προς βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες άµυνας και ασφάλειας. Αναλύσεις επισηµαίνουν ότι η ανοικτή «ευελιξία» επιτρέπει ντε φάκτο χρηµατοδότηση αµυντικών/διττής χρήσης έργων και κινδυνεύει να υποσκάψει την εδαφική σύγκλιση. Οι τοπικές αρχές (περιφέρειες και δήµοι) θα δουν τη φτώχεια των επενδύσεων σε έργα υποδοµής όταν πλέον θα είναι πολύ αργά για να ανατάξουν τις τοπικές οικονοµίες. Και οι αρµόδιοι υπουργοί δεν θα µπορούν πλέον να προχωρούν σε διεκδικήσεις στο βαθµό που έχουν αποδεχθεί την εισαγωγή νέων προτεραιοτήτων, όπως άµυνα-ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα και απανθρακοποίηση.

Πολιτικές οµάδες και δίκτυα τοπικής αυτοδιοίκησης καταγγέλλουν «κεντροποίηση» εις βάρος των περιφερειών. Και επειδή οι πολεµικές βιοµηχανίες είναι κατασκεύασµα κεντρικών περιοχών και χωρών, η κίνηση καθορισµού προτεραιοτήτων θα στρεβλώσει εξ αρχής τη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη.

∆ιακρίνουµε επίσης µια σοβαρή κριτική που αναπτύσσεται στις δεξαµενές σκέψεις, όπου υπάρχουν κοφτερά και έξυπνα µυαλά, που δείχνουν τον κίνδυνο επανακύκλωσης των ίδιων πόρων και όχι προσθήκη νέων επενδυτικών κεφαλαίων.

Τονίζουµε ψήφισµα της Οµοσπονδιακής Βουλής της Αυστρίας, το οποίο επισηµαίνει ότι δεν εκπονήθηκε εκτίµηση επιπτώσεων, κυρίως εδαφικών, και υπογραµµίζει να µπει στο σχεδιασµό η εταιρική σχέση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Αυτό µάλιστα, µπορούµε να το συνδέσουµε και µε την ανάγκη επιτάχυνσης µεταρρυθµίσεων, αλλά δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στις ανισότητες ικανότητας απορρόφησης ανά περιφέρεια.

Συνολικά, ο κοινός παρονοµαστής της κριτικής είναι να δοθεί η απαραίτητη προσοχή ώστε να µη χαθεί ο στρατηγικός, µακροπρόθεσµος χαρακτήρας της πολιτικής συνοχής κάτω από την πίεση άµεσων γεωπολιτικών και δηµοσιονοµικών απαιτήσεων.

Τέλος το Συµβούλιο της ΕΕ στις18 Σεπτεµβρίου 2025 υιοθέτησε τις τροποποιήσεις των κανονισµών του ΕΤΠΑ και του Ταµείου Συνοχής. ∆ηλαδή στενεύουν τα περιθώρια για να αντιδράσουν οι αρµόδιοι στη λαίλαπα των εξοπλιστικών προγραµµάτων. Πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούµενος ό,τι προστάζουν οι κεντρικοί συνδαιτυµόνες!

1 https://www.socialeurope.eu/europes-wealth-gap-threatens-social-cohesion-as-housing-crisis-deepens