«Το είδωλο του Αντονέν Αρτώ» – Παραστάσεις στα Χανιά

Παράσταση του έργου: «το είδωλο του Αντονέν Αρτώ» θα δοθεί από την artistic performance team Ανάμεσα στο Φως και τη Σκιά.

Ο Αντονέν Αρτώ σε ένα ονειρικό τοπίο μνήμης, ακολουθεί την κάθοδο μιας βαθιάς και ανείπωτης εξομολόγησης. Καλλιτέχνης, ιδιοφυής, επαναστάτης, αναθεωρητής, ποιητής, δάσκαλος, παραληρηματικός, επιθετικός, επιληπτικός, αυτοκαταστροφικός και βαθιά, πολύ βαθιά ερωτευμένος και ερωτικός, συνθέτει με τρόπο προβοκατόρικο την τελική του ετυμηγορία απέναντι στον σύγχρονο καθωσπρεπισμό, βγάζοντας τη γλώσσα στην κοινωνική υποκρισία και τις επινοημένες αυθεντίες του καιρού μας και επαναφέροντας το «Θέατρο της Σκληρότητας» στη θέση που του ανήκει: μέσα στις φλογισμένες καρδιές των εξεγερμένων.

Παραστάσεις θα δοθούν:

6 – 7 – 8 Μάρτη, θέατρο της ROSA NERA

14 και 15 Μάρτη, πολυχώρος πολυ τεχνείο

Έναρξη παράστασης 20:30

Κρατήσεις 6973 525 049

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: βασισμένο στα θεατρικά έργα “Κόκκαλο” και “Αρτω/Βαν Γκογκ”

της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη”, τα οποία έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με μεγάλη επιτυχία.

Σκηνοθέτης: Ρούσσα Μαρκάκη

Ηθοποιοί: Μιχάλης Καράκης, Βασιλική Καρυστινού, Κλειώ Κουτσουριδάκη

Μουσική παράστασης: Tomaso Giovanni Albinoni, Philip Glass

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιάννης Λύκος

Γραφιστικά: Ευγενία Κασπαρίδου

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Ρουμελιωτάκης, Βασίλης Μαρμαρωτής

Κινηματογραφική προώθηση: Βασίλης Μαρμαρωτής.