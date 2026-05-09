Μολύβι Μελάνι

Το Comicdom επιστρέφει και είναι επετειακό!

Μάριος Ιωαννίδης
Κι ενώ αυτή τη στιγµή τρέχει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, ταυτόχρονα ετοιµάζεται και η µεγάλη γιορτή κόµικς στην Αθήνα. Το 20ο Comicdom θα ανοίξει τις πόρτες του σε λίγες µέρες, συγκεκριµένα την Παρασκευή 15 Μαΐου και θα διαρκέσει µέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου. Το φεστιβάλ, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο της Τεχνόπολις, στο Γκάζι.

Οι καλεσµένοι

Φέτος το Comicdom κλείνει τα 20 χρόνια του και έχει κι αυτό επετειακό χαρακτήρα. Πέντε θα είναι οι οι διεθνείς καλεσµένοι που θα δώσουν το «παρών» στο φεστιβάλ:

Ο David Loyd,  βετεράνος καλλιτέχνης comics, περισσότερο γνωστός ως ο εικονογράφος της ιστορίας V for Vendetta, γραµµένης από τον Alan Moore, και ο σχεδιαστής του αναρχικού πρωταγωνιστή V και της σύγχρονης µάσκας Guy Fawkes/V, η οποία αργότερα έγινε σύµβολο διαµαρτυρίας.

O PJ Holden, επαγγελµατίας σχεδιαστής comics για 25 συναπτά έτη. Περισσότερο γνωστός ως σχεδιαστής του Judge Dredd για την 2000 AD, έχει σχεδιάσει επίσης πολλά βιβλία για τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, σε σενάριο Garth Ennis. Έχει συνεργαστεί επίσης µε τις εταιρίες DC, Aftershock, Image, και Dynamite µεταξύ άλλων.

Η Arianna Turturro, καταξιωµένη editor σειρών όπως η βραβευµένη µε GLAAD Media, Poison Ivy, και το βραβευµένο µε Eisner διήγηµα “Finding Batman”.

O Simon Davis, Βρετανός καλλιτέχνης κόµικς και ζωγράφος, γνωστός για τη µακροχρόνια συνεργασία του µε τη βρετανική εκδοτική εταιρεία 2000 AD.

Καθώς και ο Boo Cook, Βρετανός καλλιτέχνης κόµικς, του οποίου η δουλειά παρουσιάζεται κυρίως στα κόµικς της 2000 AD.

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στο εκθεσιακό κοµµάτι, θα υπάρχει µια επετειακή έκθεση του φεστιβάλ, µε υλικό από όλες τις διοργανώσει, καθώς και τις 8 νέες εικονογραφήσεις που έγιναν από γνωστούς καλλιτέχνες. Για τα 20 χρόνια θα υπάρχει και µια δεύτερη έκθεση, για 20 εµβληµατικές εκδόσεις που σφράγισαν αυτήν την 20ετία, από ιστορικές καταγραφές, λογοτεχνικές µεταφορές, και βιογραφίες εµβληµατικών προσωπικοτήτων, µέχρι το πρώτο εγχώριο εθνογραφικό comic. Παράλληλα ο κόσµος θα µπορεί να περιηγηθεί στην έκθεση του τιµώµενου καλλιτέχνη Αντώνη Βαβαγιάννη. Τέλος, δύο εκθέσεις για δύο καινούρια κόµικς που κυκλοφορούν, η µία για τις Πολυκατοικίες και η δεύτερη για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, η βιογραφία του οποίου θα κυκλοφορήσει εκείνες τις µέρες.

∆ΡΑΣΕΙΣ

Φυσικά η ψυχή του φεστιβάλ, το artist alley δεν θα µπορούσε να λείπει, µε περισσότερους από 180 καλλιτέχνες  να βρίσκονται στους χώρους της διοργάνωσης µε µια ποικιλία από στυλ και θεµατικές έργα. Θα πραγµατοποιηθεί και φέτος η Agora η οποία πραγµατοποιήθηκε πρώτη φορά το 2023, µε εγχώριους δηµιουργούς και εκδότες να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα έργα τους σε εκδότες από χώρες µε κραταιές αγορές, χωρίς καµία χρέωση. Η Agora βοηθά στη διεθνή δικτύωση των Ελλήνων δηµιουργών, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες να εξασφαλίσουν την εκτός συνόρων έκδοσή τους και λειτουργεί συµβουλευτικά ώστε να ανταποκρίνονται τα έργα τους στις απαιτητικές προδιαγραφές των διεθνών αγορών.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΜΙΚΣ

Τέλος, το φεστιβάλ πλαισιώνεται από µια σειρά οµιλίες, εργαστήρια και προβολές για µικρούς και µεγάλους. Ανάµεσά τους διακρίνουµε φυσικά τα Ελληνικά Βραβεία Κόµικς, µια εκδήλωση αφιερωµένη στις ελληνικές εκδόσεις που κυκλοφόρησαν το 2025. Η συγκεκριµένη εκδήλωση διοργανώνεται από την Ελληνική Ακαδηµία Κόµικς και στην πρώτη φάση συµµετείχαν συνολικά 167 εκδόσεις. Στην δεύτερη φάση πέρασαν 5 εκδόσεις από κάθε διαγωνιστική κατηγορία. Έτσι, συνολικά 40 διαφορετικές εκδόσεις, θα διαγωνιστούν για  12 βραβεία (συν ένα το βραβείο κοινού) που θα δοθούν. Ανάµεσα στα διακριθέντα της δεύτερης φάσης, βρίσκονται και οι 4 εκδόσεις της Chaniartoon Press, οι οποίες συµµετέχουν σε 7 διαφορετικές κατηγορίες βραβείων. Η τελετή της ανακοίνωσης και βράβευσης των βιβλίων θα γίνει παραδοσιακά την Παρασκευή 15 Μαΐου, αµέσως µετά το κλείσιµο των εκθέσεων και του artist alley, στις 21.30, στο αµφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» που βρίσκεται στον ίδιο χώρο.

Από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, µεταφερόµαστε στην Αθήνα, για να κλείσει έτσι ο ανοιξιάτικος κύκλος των φεστιβάλ κόµικς. Τη σκυτάλη µετά θα πάρει η Λάρισα στις αρχές του Σεπτέµβρη, ενώ στη συνέχεια το Chaniartooon, και αυτό µε επετειακό χαρακτήρα καθώς κλείνει τα 10 του χρόνια, θα κλείσει όµορφα το καλοκαίρι, την τελευταία εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου.

=Γραμμοσκιάσεις… Zgur

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

