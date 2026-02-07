Το Comic n’ Play επιστρέφει!

1 από 4

H Chaniartoon Press, το επόµενο τριήµερο 13-14 και 15 Φεβρουαρίου, ταξιδεύει στην Θεσσαλονίκη για να πάρει µέρος στο 23ο φεστιβάλ Comic N’ Play!

Το Comic n’ Play αποτελεί την µακροβιότερη έκθεση κόµικς της Ελλάδας ανοίγει τις πύλες της για το κοινό στις Αποθήκες Γ΄ & ∆΄ στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης µε τίτλο «Απέθαντοι Έρωτες». Όπως κάθε χρόνο, η έκθεση θα πλαισιωθεί από πλήθος εκδηλώσεων για µικρούς και µεγάλους, λάτρεις των κόµικς και µη. Πάντα σε συνεργασία µε τον σύλλογο Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ. και µε την δηµοφιλή έκθεση παιχνιδιών φαντασίας και στρατηγικής και πάντα µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό!

Η ΦΕΤΙΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Με την αφορµή της συµπλήρωσης είκοσι χρόνων από την πρώτη επίσηµη κυκλοφορία της διοργανώτριας εκδοτικής Ένατης ∆ιάστασης, το «Οι Θλιβερές Περιπέτειες του Yellow Boy», τιµώµενος καλλιτέχνης της φετινής διοργάνωσης είναι ο Θεσσαλονικιός δηµιουργός Σταύρος Κιουτσιούκης, ο οποίος επιµελήθηκε την αφίσα και το εξώφυλλο της ανθολογίας της 23ης διοργάνωσης. Παράλληλα, η διοργάνωση φιλοξενεί την εξαιρετική έκθεση «Ο ∆ράκουλας Α-Θάνατος στα κόµικς», µια παραγωγή του Μουσείου Ιστορίας της επαρχίας του Μπρασόβ της Ρουµανίας, µε την συµµετοχή 48 δηµιουργών από την χώρα αυτή. Αυτά τα δύο, σε συνδυασµό µε το ότι οι ηµέρες διεξαγωγής της έκθεσης συµπίπτουν χρονικά µε τον φετινό εορτασµό της ηµέρας του Αγίου Βαλεντίνου, βάφτισαν και την θεµατική της φετινής διοργάνωσης· έτσι ο τίτλος «Απέθαντοι Έρωτες» όχι µόνο δίνει την ευκαιρία σε 70 καλλιτέχνες από την Ελλάδα, αλλά και από τα Βαλκάνια, να ασχοληθούν µε την πάντα δηµοφιλή θεµατική του ερωτισµού µέσα από ποικίλους τρόπους καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, αλλά να µπλέξουν συγχρόνως αφηγήσεις από τον µύθο, την ιστορία και τις λαογραφικές δοξασίες. Τα έργα που θα φιλοξενηθούν στην έκθεση θα συµπεριλαµβάνονται στην οµότιτλη ανθολογία/λεύκωµα, η οποία αποτελεί σταθερά την επίσηµη έκδοση του φεστιβάλ και µοναδική πηγή εσόδων της διοργάνωσης.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Στο φετινό bazaar της διοργάνωσης τον χώρο των εκδόσεων θα εκπροσωπούν οι εκδόσεις Ένατη ∆ιάσταση (∆ιοργάνωση), Chaniartoon Press, DocMZ Publishing, Μικρός Ηρώς και Jemma Press, τα βιβλιοπωλεία Άγνωστη Καντάθ, Μαγικός Κόσµος-Retropolis, Πρωτοπορία και Stefos Art & Comics, τα είδη σχεδίου η επιχείρηση ∆οµή, τον χώρο των επιτραπέζιων παιχνιδιών οι επιχειρήσεις Kάισσα-Tutorial και PlayWise, τα είδη ένδυσης η επιχείρηση Rant Jam, ενώ τα συλλεκτικά είδη και είδη δώρων οι επιχειρήσεις Anime House, Anime Portal, Craft of Raven, Dirty Brushes, Gangsta Bear, Helle Prints, Mini Creations by Vera, Mini-Man και Symmetree.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δουλειά εξήντα και πλέον νέων -και όχι µόνο- Ελλήνων δηµιουργών κόµικς στον χώρο των αυτοχρηµατοδοτούµενων εκδόσεων, αλλά και την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τα χόµπι του origami (Χάρτινος Κόσµος), του cosplay, του bodypainting (τµήµα αισθητικής και µακιγιάζ των ΙΕΚ ΑΛΦΑ), της βαφής µινιατούρας (Γ. Σιάκας/Biblicrafts µε την υποστήριξη της PlayWise), αλλά και να ψυχαγωγηθούν, είτε µε τα επιτραπέζια παιχνίδια που θα διοργανώνουν οι συµµετέχοντες σύλλογοι και οµάδες ΕΣΦΙΠΣ, Dragon Tale, Go.Roleplay, Goblins on Board, Greek Tolkien Society-The Prancing Pony, GreekDark Future, Guardians of the White Tower, Karab-Al Games, RPG Lodge, Tin Punk Games, Βalkan Front (Σερβία) και Arcane Alcove (Β. Μακεδoνία), είτε τέλος, να απασχοληθούν δηµιουργικά µε τα δωρεάν εργαστήρια που θα προσφέρει η «Παιδική Γωνία» της διοργάνωσης, µε την επιµέλεια του Γραµµατοχυµού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν επίσης οι βιβλιοπαρουσιάσεις και οµιλίες της φετινής διοργάνωσης.

Ειδικότερα, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 12:30 θα έχουµε από τις εκδόσεις Ένατη ∆ιάσταση την παρουσίαση των ∆ηµήτρη Αντωνίου και Παναγιώτη ∆. Γιάκα για την σειρά κόµικς «Λέµε Stop στην Οδική Ανασφάλεια», ενώ στις 14:00 ο Σύλλογος Ελλήνων ∆ηµιουργών Επιτραπέζιων Παιχνιδιών «Θέσις», θα συντονίσει µια ανοιχτή συζήτηση σχετικά µε την δηµιουργική διαδικασία πίσω από τον σχεδιασµό επιτραπέζιων παιχνιδιών.

Το απόγευµα στις 17:45 οι εκδόσεις DOC MZ µας παρουσιάζουν τον νέο τίτλο τους «Αmore Mio» της Ιταλίδας δηµιουργού Silvia Ziche, µε την συµµετοχή του εκδότη Γ. Ιατρού, της δηµοσιογράφου Λ. Τζιογκίδου και της µεταφράστριας Ά. Μπότσου.

Έπειτα, από τις Εκδόσεις Ένατη ∆ιάσταση και πάλι, ακολουθεί η παρουσίαση του άλµπουµ «Άστρο» του δηµιουργού Βασίλη Γκογκτζιλά, µε την συµµετοχή του δηµοσιογράφου Λ. Παπαδόπουλου.

Από τις εκδόσεις Αρχέτυπο θα παρουσιαστεί ο τίτλος «Άρια – Ο Θρύλος των Εννιά» της Βέρας Κάµτση και στη συνέχεια θα έχουµε την οµιλία των Αλ. Μυροφορίδη και V. Ionescu (Ρουµανία) για την «Noir Αφήγηση στα Κόµικς».

Την βραδιά θα ολοκληρώσουν οι επιµελητές της φιλοξενούµενης έκθεσης «Ο ∆ράκουλας Α-Θάνατος στα Κόµικς» από το Μουσείο Ιστορίας του Μπρασόβ, Ν. Pepene και Ι. Schiopu, µε την συµµετοχή του Μ. Stojanovic, καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ κόµικς του Λέσκοβατς της Σερβίας.

=

Γραμμοσκιάσεις… Σμαρ