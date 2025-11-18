Το Cloudflare αποκαθιστά τις υπηρεσίες του και τα προβλήματα σε μεγάλες πλατφόρμες και ιστοτόπους

Η Cloudflare αποκατέστησε πλήρως τις υπηρεσίες της μετά από μια διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην αμερικανική εταιρεία διαδικτυακών υποδομών και προκάλεσε επί ώρες παγκόσμια προβλήματα στην προσβασιμότητα σε πολυάριθμους ιστότοπους, και μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του X και της σελίδας πρόσβασης του chatbot, ChatGPT.

«Καταγράψαμε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες του Cloudflare από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε νωρίτερα η Cloudflare, προσθέτοντας ότι «αυτό προκάλεσε σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο Cloudflare».

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η εταιρεία τόνισε ότι δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή ότι προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα».

Οι αναφορές για προβλήματα με το Cloudflare μειώθηκαν σε περίπου 2.800 έως τις 17:20 ώρα Ελλάδας από μια κορύφωση άνω των 11.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου Downdetector.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε X, ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», Canva, X, Grindr, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Downdetector.

Το Cloudflare είναι μια πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και βελτιστοποίησης για ιστότοπους και εφαρμογές. Η αμερικανική εταιρεία τονίζει ότι χειρίζεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κίνησης στο διαδίκτυο.