Το χρονοδιάγραμμα για κανονισμό και λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων

Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας εντός του Απριλίου, διαγωνιστική διαδικασία για τα κλειστά καταστήματα από 15 μέχρι 23 Μαίου και λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς εντός του καλοκαιριού. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τη δημοτική αρχή στην επαναλειτουργία του χώρου.

Το σχέδιο του κανονισμού για τη Δημοτική Αγορά παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στους δημοτικούς συμβούλους, με την ενημέρωση να γίνεται “κεκλεισμένων των θυρών” για τους δημοσιογράφους που κλήθηκαν να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Πριν την ενημέρωση ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης ανέφερε πως «είναι πάρα πολύ σημαντικό το δημοτικό συμβούλιο να είναι πλήρως ενημερωμένο, να καταθέσει τις απόψεις του και στη συνέχεια μαζί με όλους τους φορείς, τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους των Χανίων, να μπορέσουμε από κοινού να συνδιαμορφώσουμε και κυρίως να συναποφασίσουμε το πλαίσιο λειτουργίας».

Ο δήμαρχος σημείωσε πως, ο κανονισμός λειτουργίας είναι εξίσου σημαντικός με την παρέμβαση στο κτίριο και ότι ο Δήμος ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αγορά θα λειτουργήσει με προσανατολισμό τους Χανιώτες για να μπορεί να παραμένει συνεχώς ζωντανή και να προσελκύει τον ντόπιο πληθυσμό και όχι μόνο τους επισκέπτες.

Ο κ. Σημανδηράκης πρόσθεσε πως η Δημοτική αγορά είναι αγορά τροφίμων και έχει να κάνει με την ντόπια παραγωγή και το τοπικό επιχειρείν και πως «δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι σε οποιοδήποτε αίτημα συνδέει τουριστικά προϊόντα εντός και γενικότερα δραστηριότητα που έχει να κάνει άμεσα με τον τουρισμό εντός της δημοτικής αγοράς και νομίζω ότι εκφράζουμε και την βούληση των Χανιωτών. Αυτό άλλωστε νομίζω ότι είναι το κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι η δημοτική αγορά δεν ανήκει στους καταστηματάρχες, ανήκει στην κοινωνία των Χανίων και το δημοτικό συμβούλιο, το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για το πώς θα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις τύχες του εμβληματικού μνημείου».

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τ. Αλόγλου:

• 20 Απριλίου ο κανονισμός θα έλθει προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή.

• 22 Απριλίου θα κληθεί το Δ.Σ. να τον εγκρίνει.

• Μέχρι και το τέλος του μήνα θα έχει οριστικοποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας.

• Έπειτα θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για τα καταστήματα που είναι κενά, κάτι που αναμένεται να γίνει μεταξύ 15 και 23 Μαίου.

• Στη συνέχεια θα καθοριστεί το τίμημα του μισθώματος για τους καταστηματάρχες που βρίσκονταν στην Αγορά πριν το κλείσιμο της.

ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

Στο ερώτημα για την ανησυχία νέων επαγγελματιών που θέλουν να νοικιάσουν χώρους στην Αγορά ότι θα βρεθούν να πληρώνουν μεγαλύτερα μισθώματα από παλιούς καταστηματάρχες που έχουν ομοειδή προϊόντα, κάτι που σημαίνει αθέμιτος ανταγωνισμός ο κ. Σημανδηράκης απάντησε πως: «Ακολουθούμε και τον τύπο και το γράμμα και το πνεύμα της νομοθεσίας σε σχέση με την διαχείριση δημοτικών ακινήτων. Πάνω εκεί θα προχωρήσουμε. Από κει και πέρα θα προηγηθεί μία διαγωνιστική διαδικασία που το μόνο το οποίο θα κάνει είναι να θέτει μία τιμή εκκίνησης και να αποτυπώνει την κατεύθυνση του κάθε καταστήματος. Αυτό άλλωστε αναφέρεται και αποτελεί και μέρος της συζήτησης του υφιστάμενου σχεδίου κανονισμού».

Στο ίδιο ερώτημα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τ. Αλόγλου ανέφερε πως «αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι δεν θίγεται σε καμία περίπτωση ο ανταγωνισμός μεταξύ των καταστηματαρχών που θα βρουν στέγη μέσα στην δημοτική αγορά. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται αυτή η διαδικασία και ακολουθείται αυτή η διαδικασία των φάσεων έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κατά την εκτίμηση των μισθωμάτων από ορκωτό εκτιμητή πιστοποιημένο από το Υπουργείο Οικονομικών, πέραν των υπολοίπων προϋποθέσεων και παραμέτρων, θα ληφθεί υπόψη και η διαμόρφωση των ενοικίων η οποία θα γίνει μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΠΡΟΤΥΠΑ

Σε ερώτημα των “Χ.ν.” για το αν ακολουθήθηκε το σχέδιο κανονισμού της Αγοράς Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος απάντησε πως «αυτό το οποίο κάναμε είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για λειτουργία δημοτικών αγορών. Δεν ακολουθήσαμε κανένα συγκεκριμένο πρότυπο. Δημιουργήσαμε δικά μας δεδομένα μέσα από μία πολύ μεγάλη έρευνα πεδίου που κάναμε για να προκύψει ένας κανονισμός ο οποίος και στην κατεύθυνση και την ουσία του αλλά και νομικά νομίζω ότι είναι εξαιρετικός σε ποιότητα και σε αποτέλεσμα και αυτό μένει να φανεί μετά την εκκίνηση των διαδικασιών.»

«Δεν παρουσιάζουμε τον κανονισμό λειτουργίας. Παρουσιάζουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει φτάσει σε μία μορφή που θεωρούμε ότι περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε σχετικά με τη λειτουργία της δημοτικής αγοράς» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τ. Αλόγλου. Ο ίδιος πρόσθεσε πως όλο αυτό το διάστημα υπήρξε άμεση ε επικοινωνία τόσο με το προεδρείο του συλλόγου των καταστηματαρχών όσο και με τους ίδιους τους καταστηματάρχες.

Τέλος στο ερώτημα μας για το πότε θα λειτουργήσει η Δημοτική Αγορά ο κ. Αλόγλου τόνισε ότι «στόχος μας είναι να μπορέσει να δεχθεί όλους αυτούς οι οποίοι θα καταφέρουν να είναι μεταξύ των καταστηματαρχών της δημοτικής αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι δυνατή η πρόσβαση για όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται προκειμένου να διαμορφώσουν τα καταστήματά τους, έτσι ώστε να είναι λειτουργικά. Αυτό βέβαια θα καθοριστεί και θα δούμε τι χρόνοι θα απαιτηθούν μέσα από την διαδικασία που θα ακολουθήσει. Θεωρούμε ότι είναι εφικτό να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα και να λειτουργήσει η Αγορά μέσα στο καλοκαίρι».