Το χρονικό της γυναικοκτονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη και το “κυνήγι” των Αρχών

Σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει βαθιά την τοπική κοινωνία και έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό θρίλερ με τραγική κατάληξη, οι εξελίξεις ήρθαν να επιβεβαιώσουν τους χειρότερους φόβους συγγενών και Αρχών.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, η 44χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, την τρίτη ημέρα των ερευνών για τον εντοπισμό της, νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, καθισμένη στο πίσω κάθισμα, σκεπασμένη με ένα χαλί ή χοντρό ύφασμα κατά άλλες πληροφορίες, φέροντας τραύμα από εννιάρι στο κεφάλι.

Το αυτοκίνητό της βρέθηκε στην περιοχή «Βότυρος» ή «Πίτες της Γριάς» της Αγίας Βαρβάρας, δίνοντας τραγική κατάληξη σε μια υπόθεση που είχε εξελιχθεί σε μια ιστορία γεμάτη σασπένς και ανατροπές, και είχε κινητοποιήσει για ημέρες τις αρχές και την τοπική κοινωνία. Η σορός της εντοπίστηκε στην Αγία Βάρβαρα, κοντά στο χωριό όπου σήμερα πρόκειται να τελεστεί η κηδεία του 39χρονου πρώην συντρόφου της, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη οδύνη στην ήδη συγκλονιστική υπόθεση.

Για ώρες χθες, οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, με μια τεράστια επιχείρηση να έχει στηθεί στην περιοχή, καθώς αστυνομία, πυροσβεστική και δεκάδες εθελοντές «χτένιζαν» μια εξαιρετικά δύσβατη και αχανή έκταση. Πυκνή βλάστηση, απόκρημνοι γκρεμοί και δυσπρόσιτα σημεία καθιστούσαν το έργο των διασωστών ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο, ενώ ακόμη και οι έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ήταν προβληματικές, καθώς δεν υπήρχε αντικείμενο αναφοράς για να ακολουθήσουν.

Από αέρος, drone της ΕΛ.ΑΣ. είχε ερευνήσει μεγάλη έκταση αρκετών χιλιομέτρων, χωρίς όμως να εντοπιστεί κανένα ίχνος ούτε της 44χρονης ούτε του οχήματός της, το οποίο παρέμενε άφαντο και αποτελούσε βασικό στοιχείο της αναζήτησης.

Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών είχαν αποδειχθεί τα ψηφιακά και οπτικά δεδομένα. Κάμερα καφετέριας στην περιοχή των Αθανάτων είχε καταγράψει τον 39χρονο πρώην σύντροφό της αρχικά να κινείται πεζός, στη συνέχεια να επιβιβάζεται σε ταξί με κατεύθυνση το Ηράκλειο και λίγες ώρες αργότερα να κινείται με όχημα smart με κατεύθυνση προς τη Μεσαρά. Υπήρχε μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σχετική ενημέρωση στις αρχές για τη μετακίνησή του.

Παράλληλα, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα στην περιοχή των Δαφνών έδειχνε την 44χρονη να περνάει από ευθεία οδό, χωρίς όμως να καταγράφεται η έξοδός της προς την εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών. Αυτό το στοιχείο είχε οδηγήσει τις έρευνες να στραφούν σε παράδρομους και πιο απομονωμένες διαδρομές, που όμως δεν οδήγησαν πουθενά στην περιοχή των Αθανάτων.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εικάζουν και εξετάζουν με προσοχή τις πιθανές κινήσεις και το τελικό δρομολόγιο που ακολούθησαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Το ραντεβού τους φαίνεται να είχε δοθεί στον Άγιο Παντελεήμονα (επί της Ηρακλείου Μοιρών) ή σε κοντινό σημείο,. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αστυνομικών , ο 39χρονος φέρεται να έφυγε από το σημείο με μηχανή και είτε να είχε ατύχημα είτε να επιχειρήθηκε σκηνοθεσία του συμβάντος. Στη συνέχεια φαίνεται να κινήθηκε στην οδό Ηρακλείου–Μοιρών, όπου εικάζεται ότι επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο μάρκας smart που είχε σταθμεύσει σε περιοχή του Ηρακλείου. Με το συγκεκριμένο όχημα φέρεται να επέστρεψε στον Άγιο Παντελεήμονα και κατόπιν, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο της 44χρονης, μέχρι το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε το λευκό όχημα, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των αρχών.

Η 44χρονη βρέθηκε στο πίσω κάθισμα σκεπασμένη, έχοντας θανάσιμο τραύμα από πυροβόλο όπλο, κατά πληροφορίες, στο κεφάλι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ατυχή γυναικά έχει πυροβοληθεί από αριστερά προς τα δεξιά, στο ύψος του αυτιού. Μάλιστα, η βολίδα είναι σφηνωμένη στο αυτοκίνητο. Εκτιμάται ότι δεν προηγήθηκε κάτι μεταξύ τους, κάποια φασαρία. Όλα έγιναν σε λίγα δευτερόλεπτα. Για την αστυνομία, ο 39χρονος πλησίασε και πυροβόλησε χωρίς να υπάρχει αντίδραση από το θύμα.

Περιγράφεται ότι και το μπροστινό μέρος του οχήματος, αλλά και το πίσω είναι γεμάτο αίμα. Πολύ πιθανόν ο δράστης να πυροβόλησε ενώ βρισκόταν έξω από το αυτοκίνητο και μέσα σε αυτό και στη θέση του οδηγού βρισκόταν η 44χρονη και την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

Αυτή η εξήγηση δίνεται λόγω της φοράς που είχε η σφαίρα από το 9αρι πιστόλι.

Στο σημείο όπου βρέθηκε το λευκό αυτοκίνητο της Ελευθερίας εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Οι συγγενείς της αδικοχαμένης γυναίκας στο άκουσμα του εντοπισμού του οχήματος κατέρρευσαν. Οι ελπίδες τους, όποιες και αν ήταν αυτές, εξανεμίστηκαν, όταν πληροφορήθηκαν την είδηση του εντοπισμού του οχήματος, με την οποία γράφεται ένας αιματοβαμμένος επίλογος. Το σημείο αποκλείστηκε, απομακρύνθηκαν πολίτες, δημοσιογράφοι, αλλά και πυροσβέστες και παρέμειναν μονάχα αστυνομικοί μέχρι να φτάσει στο σημείο ιατροδικαστής και άνδρες της Σήμανσης.