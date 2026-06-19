Το χρήμα είναι αρεστό

εις την ψυχή τ’ανθρώπου

μα αποκτάται στη ζωή

μετά μεγάλου κόπου

Σαν τ’ αποκτήσει ο άνθρωπος

χαρούμενος δηλώνει

μεσ’ στις στεριές και θάλασσες

τα δίκτυα του απλώνει.

Πολλοί το χρήμα απόκτησαν

χωρίς κανένα κόπο

εκείνοι μέσα στη ζωή

έχουν δικό τους τρόπο

Πολλοί τη δόξα μίσησαν

το χρήμα ούτε ένας

μ’αυτό αγοράζει και πουλεί

ό,τι ποθεί καθένας.

Το σύμπαν τούτο χρήμα κυβερνά

φωτιές πολέμους σπέρνει

γέρους, μανάδες και παιδιά

στον τάφο όλους στέλνει

Κάνε Θεέ μου μια αυγή

το χρήμα να ναι μόνο

για πρόοδο και γιατρειά

και φάρμακο στον πόνο.