Από τη Σάββατο 1 Νοεμβρίου εφαρμόζεται, όπως ανακοινώθηκε, το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

1 Νοεμβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00΄-15:30΄

Σάββατο: 09:00΄ – 15:00΄

Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

[ΑΡΓΙΕΣ: 1 Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια), Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Πρωτομαγιά, 11 Νοεμβρίου (Πολιούχου Αγίου Μηνά), 25 Δεκεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου]

Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό με προηγούμενη συνεννόηση.

Τηλ. επικοινωνίας: 2810-283219, εσωτ. 110.

Η πρόσβαση στο ΙΜΚ Café και το Πωλητήριο είναι ελεύθερη στις ώρες λειτουργίας του Μουσείου»