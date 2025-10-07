«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο

Ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εξέδωσε ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Αναλυτικά μέσω της ανακοίνωσης ο οργανισμός ενημερώνει ότι :

Στις 5 Οκτωβρίου 2025 έλαβε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 από 15χρονη, η οποία ανάφερε σοβαρά προβλήματα στην οικογένειά της.

Στις 6 Οκτωβρίου 2025, η 15χρονη κάλεσε στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ξανά, ζητώντας να ενημερωθούν και οι Αστυνομικές Αρχές.

Η 15χρονη, συνοδεία Κοινωνικού Λειτουργού του Οργανισμού, προσήλθε στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων και κατέθεσε με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Σήμερα, με εισαγγελική εντολή, η 15χρονη βρίσκεται σε Νοσοκομείο της περιοχής, όπου Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι και εθελοντές του Οργανισμού βρίσκονται σταθερά μαζί της.

Με αφορμή τα παραπάνω και για μία ακόμα φορά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προτρέπει όλους όσοι έχουν ανάγκη, πιστεύουν ότι κινδυνεύουν, χρειάζονται υποστήριξη να καλούν δωρεάν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 ή να στέλνουν μήνυμα στο Chat 1056, καθημερινά, 365 ημέρες τον χρόνο, όλο το 24ωρο.

Οι εξειδικευμένοι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι του Οργανισμού, είναι εκεί για να παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη και να βρεθούν δίπλα σε κάθε παιδί.

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την ομάδα των επιστημόνων του, αποτελεί τιμή η εμπιστοσύνη που έχουν τα παιδιά και η διάθεσή τους να μοιραστούν κάθε πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο, αντιμετωπίζουν.

Μέσω των Δελτίων Τύπου και συνολικά της επικοινωνίας, ο Οργανισμός επιδιώκει ακριβώς αυτό, την άμεση επικοινωνία όλων με στόχο την πρόληψη αλλά και άμεση διαχείριση κάθε περιστατικού, όπως ενδοοικογενειακά προβλήματα, περιστατικά αυτοκτονικού εκφοβισμού, κακοποίησης, βίας κ.λπ»