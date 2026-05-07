Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αγκαλιάζει και την Κρήτη

Στα Χανιά βρίσκονται αυτές τις ημέρες στελέχη από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο οδοιπορικού του Οργανισμού στην Κρήτη.

Το επιστημονικό προσωπικό του «Χαμόγελου του Παιδιού» με τις Κινητές Μονάδες υποδέχτηκε παιδιά στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μαρκοπούλου», όπου έγιναν δράσεις προληπτικής ιατρικής, ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην τεχνολογία,

την βία, το μπούλινγκ κ.ά. Στο συγκεκριμένο χώρο θα βρίσκονται μέχρι τις 8 Μαΐου.

Οπως τόνισε μιλώντας στα «Χανιώτικα Νέα» ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γιαννόπουλος

«σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει συνάψει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, του Συμφώνου που έχει υπογραφεί καθώς και της υλοποίησης εκπαιδευ- τικών προγραμμάτων με την καθοδήγηση και με την παιδαγωγική επιμέ- λεια του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, βρισκόμαστε και στην πόλη σας. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας»

Πρόσθεσε ότι «το οδοιπορικό ξεκίνησε από την Κρήτη και θα συνεχίσει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτές τις μέρες είμαστε εδώ στα Χανιά ενώ στη συνέχεια θα πάμε στο Ρέθυμνο όπου θα διεξαχθεί και το Διεθνές Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προκειμένου να εισέλθουμε σε μια διαδικασία τέτοια ούτως ώστε να ενισχύσουμε τα παιδιά και τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα γιατί τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πιο δύσκολα και ειδικότερα τώρα και με την Τεχνητή νοημοσύνη».

Η Χρυσή Μπομποδάκη συντονίστρια του Οργανισμού στην Κρήτη επεσήμανε ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν βρίσκεται μόνο στο στρατόπεδο του Μαρκόπουλου αυτές τις 5 ημέρες με όλες τις δράσεις του, αλλά παράλληλα βρίσκεται σε ένα χωριό και κάνει ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά σε συνεργασία με τον οδοντιατρικό σύλλογο Χανίων. Ταυτόχρονα επίσης μέλη του Οργανισμού βρίσκονται σε ένα άλλο σχολείο και κάνουν παρεμβάσεις πρόληψης όπως είναι η διασφάλιση στο διαδίκτυο, η κακοποίηση ο σχολικός εκφοβισμός

Η ψυχολόγος Δήμητρα Ρεβελάκη, τόνισε ότι «εμείς κάνουμε ασφαλή και δημιουργική πλοήγηση στο δια- δίκτυο, ένα πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ταυτόχρονα έχουμε μία δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά και προληπτική ιατρική γιατί όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις και στην ιατρική περίθαλψη δωρεάν».