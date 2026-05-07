menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 7 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αγκαλιάζει και την Κρήτη

Ηλίας Κάκανος
Ηλίας Κάκανος
0

Στα Χανιά βρίσκονται αυτές τις ημέρες στελέχη από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο οδοιπορικού του Οργανισμού στην Κρήτη.

Το επιστημονικό προσωπικό του «Χαμόγελου του Παιδιού» με τις Κινητές Μονάδες υποδέχτηκε παιδιά στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μαρκοπούλου», όπου έγιναν δράσεις προληπτικής ιατρικής, ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην τεχνολογία,
την βία, το μπούλινγκ κ.ά. Στο συγκεκριμένο χώρο θα βρίσκονται μέχρι τις 8 Μαΐου.
Οπως τόνισε μιλώντας στα «Χανιώτικα Νέα» ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γιαννόπουλος
«σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει συνάψει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, του Συμφώνου που έχει υπογραφεί καθώς και της υλοποίησης εκπαιδευ- τικών προγραμμάτων με την καθοδήγηση και με την παιδαγωγική επιμέ- λεια του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, βρισκόμαστε και στην πόλη σας. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας»
Πρόσθεσε ότι «το οδοιπορικό ξεκίνησε από την Κρήτη και θα συνεχίσει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτές τις μέρες είμαστε εδώ στα Χανιά ενώ στη συνέχεια θα πάμε στο Ρέθυμνο όπου θα διεξαχθεί και το Διεθνές Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προκειμένου να εισέλθουμε σε μια διαδικασία τέτοια ούτως ώστε να ενισχύσουμε τα παιδιά και τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα γιατί τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πιο δύσκολα και ειδικότερα τώρα και με την Τεχνητή νοημοσύνη».
Η Χρυσή Μπομποδάκη συντονίστρια του Οργανισμού στην Κρήτη επεσήμανε ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν βρίσκεται μόνο στο στρατόπεδο του Μαρκόπουλου αυτές τις 5 ημέρες με όλες τις δράσεις του, αλλά παράλληλα βρίσκεται σε ένα χωριό και κάνει ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά σε συνεργασία με τον οδοντιατρικό σύλλογο Χανίων. Ταυτόχρονα επίσης μέλη του Οργανισμού βρίσκονται σε ένα άλλο σχολείο και κάνουν παρεμβάσεις πρόληψης όπως είναι η διασφάλιση στο διαδίκτυο, η κακοποίηση ο σχολικός εκφοβισμός
Η ψυχολόγος Δήμητρα Ρεβελάκη, τόνισε ότι «εμείς κάνουμε ασφαλή και δημιουργική πλοήγηση στο δια- δίκτυο, ένα πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ταυτόχρονα έχουμε μία δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά και προληπτική ιατρική γιατί όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις και στην ιατρική περίθαλψη δωρεάν».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum