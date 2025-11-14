menu
Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για την επεξεργασία ομιλίας του

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το δημόσιο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο British Broadcasting Corporation (BBC) ζήτησε χθες, Πέμπτη, συγγνώμη προσωπικά από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για να προσφύγει ο Τραμπ στα αστικά δικαστήρια σχετικά με ένα ντοκιμαντέρ του BBC που οι δικηγόροι του αμερικανού προέδρου χαρακτήρισαν δυσφημιστικό.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο μεταδόθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή «Panorama» του BBC λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, είχαν συρραφεί τρία τμήματα ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οι οπαδοί του είχαν κάνει έφοδο στο Καπιτώλιο. Η επεξεργασία της ομιλίας του δημιουργούσε την εντύπωση ότι είχε καλέσει ο ίδιος σε βία.

«Ενώ το BBC λυπάται ειλικρινά για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επεξεργασία του βίντεο, διαφωνούμε κατηγορηματικά ότι υπάρχει βάση για να κατηγορηθεί για δυσφήμηση», αναφέρει σε δήλωσή του το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Δικηγόροι του αμερικανού προέδρου απείλησαν την Κυριακή να καταθέσουν αγωγή σε βάρος του BBC για αποζημίωση έως 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αν δεν αποσύρει το ντοκιμαντέρ, αν δεν ζητήσει συγγνώμη από το πρόεδρο και αν δεν τον αποζημιώσει για «βλάβη οικονομική και της φήμης του».

Συγγνώμη από τον επικεφαλής

Υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία του Τραμπ περί δυσφήμησης δεν μπορεί να σταθεί, το BBC ουσιαστικά σηματοδότησε ότι πιστεύει πως η διεκδίκηση του αμερικανού προέδρου για οικονομική αποζημίωση είναι εξίσου αστήρικτη. Όμως το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο δεν αναφέρθηκε άμεσα στο οικονομικό αίτημα του Τραμπ.

Στη δήλωσή του, το BBC αναφέρει πως ο πρόεδρός του, ο Σαμίρ Σαχ, «έστειλε προσωπική επιστολή στο Λευκό Οίκο καθιστώντας σαφές ότι ο ίδιος και η εταιρεία λυπούνται για την επεξεργασία» της ομιλίας του. «Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Σαχ ζήτησε συγγνώμη από τη βρετανική επιτροπή που επιβλέπει το BBC και δήλωσε πως η επεξεργασία του ντοκιμαντέρ ήταν «ένα λάθος κρίσης».

Η βρετανή υπουργός Πολιτισμού Λάιζα Νάντι δήλωσε σήμερα ότι ήταν σωστό εκ μέρους του BBC να ζητήσει συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήταν σωστό το ότι αναγνώρισαν πως δεν ανταποκρίθηκαν στις υψηλότερες προδιαγραφές και αυτή είναι η βάση στην οποία ο πρόεδρος του συμβουλίου ζήτησε αυτή τη συγγνώμη από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η Νάντι στο ραδιοσταθμό Times Radio. Στη χθεσινή δήλωσή του, το BBC πρόσθεσε ότι δεν σχεδιάζει να προβάλει ξανά το ντοκιμαντέρ σε καμία από τις πλατφόρμες του.

Νωρίτερα χθες, Πέμπτη, το BBC είχε ανακοινώσει πως εξετάζει νέες κατηγορίες, τις οποίες δημοσίευσε η εφημερίδα The Telegraph, σχετικά με την επεξεργασία της ίδιας ομιλίας σε μια άλλη εκπομπή του, τη «Newsnight».

