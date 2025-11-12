menu
Διεθνή

Το BBC πρέπει «να βάλει σε τάξη τα του οίκου του», λέει ο βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC σε μια εποχή παραπληροφόρησης, αλλά πρόσθεσε πως το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο πρέπει «να βάλει σε τάξη τα του οίκου του» αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του δημόσιου βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου.

Το BBC έχει βυθιστεί σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει εδώ και δεκαετίες αφού δύο κορυφαία στελέχη του, ο γενικός διευθυντής του και η διευθύντρια ενημέρωσης, παραιτήθηκαν έπειτα από επικρίσεις σχετικά με τα δημοσιογραφικά κριτήριά του δικτύου και κατηγορίες για προκαταλήψεις, όσον αφορά το μοντάζ που είχε κάνει σε ομιλία του Τραμπ.

Ο Στάρμερ, ο οποίος έχει αποκτήσει μια σταθερή σχέση με τον Τραμπ, ερωτήθηκε στο κοινοβούλιο αν θα ζητήσει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποσύρει την απειλή του για αγωγή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εναντίον του BBC, το οποίο χρηματοδοτείται από τέλος που επιβάλλεται στα βρετανικά νοικοκυριά.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, πιστεύω σ’ ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός. «Μερικοί θα προτιμούσαν να μην υφίσταται το BBC. Κάποιοι απ’ αυτούς βρίσκονται εδώ», δήλωσε δείχνοντας αντιπολιτευόμενους βουλευτές.

«Δεν είμαι ένας απ’ αυτούς. Σε μια εποχή παραπληροφόρησης, το επιχείρημα για μια αμερόληπτη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων είναι ισχυρότερο παρά ποτέ. Και όπου γίνονται λάθη, χρειάζεται να βάζουν σε τάξη τα του οίκου τους και το BBC πρέπει να έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές, να λογοδοτεί και να διορθώνει γρήγορα τα λάθη. Αλλά πάντα θα υποστηρίζω ένα ισχυρότερο, ανεξάρτητο BBC».

