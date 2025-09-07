Το “Ας περιμένουν οι γυναίκες” γίνεται κόμικς

Η ταινία του Σταύρου Τσιώλη “Ας περιµένουν οι γυναίκες” είναι γνωστή στους περισσότερους φίλους του κινηµατογράφου. Ακόµα και αν κάποιος δεν την έχει δει, σίγουρα έχει ακούσει κάποιες από τις διάσηµες ατάκες της, όπως το “Ο ορισµός του πέναλτι κυρία µου!” ή το “Γιατί οι άνθρωποι δεν συγχωρούν όσους από έρωτα εκπέσανε”.

Η ταινία κυκλοφόρησε το 1998 και αφορά δύο µπατζανάκια, τον Πάνο και τον Μιχάλη (που στην ταινία ενσαρκώνουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Αργύρης Μπακιρτζής αντίστοιχα), οι οποίοι ξεκινάνε ένα ταξίδι για την Θάσο, µε σκοπό να βρουν τις οικογένειές τους που βρίσκονται ήδη εκεί διακοπές. Στο ταξίδι τους συναντάνε µια κοπέλα, που ο Πάνος ερωτεύεται και τον οδηγεί στο να καταρρεύσει ψυχολογικά. Στην πορεία θα τους βρει και ο τρίτος µπατζανάκης, ο Αντώνης (Σάκης Μπουλάς), ο οποίος δηµιουργεί επιπλέον εντάσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για µια ελληνική ταινία road movie, η οποία καταφέρνει να σατιρίσει όλη την ελληνική κοινωνία της δεκαετίας του ΄90, η οποία παραµένει αναλλοίωτη έως και σήµερα, αλλά και την ψυχολογία του νεοέλληνα µε ό,τι εµπεριέχει αυτή η λέξη µέσα της.

Η ταινία προσφέρεται για πολλές αναγνώσεις. Στην πρώτη θέασή της, µπορεί να κανείς να απολαύσει τις εξαιρετικές ερµηνείες των ηρώων και τις σπαρταριστές ατάκες. Αλλά η ταινία δεν είναι απλά µια κωµωδία. Πίσω από τους ήρωες κρύβεται η βαθιά ριζωµένη ψυχολογία του νεοέλληνα, που θέλει να βγει από πάνω. Ονειρεύεται τη µεγάλη ζωή που θα αποκτήσει, όσο το δυνατόν χωρίς κόπο, σπάζοντας τις όποιες συµβάσεις έχει κάνει στο µυαλό του. Παράλληλα αποτελεί µια πολιτική ταινία, καθώς ξεγυµνώνει όλο το πολιτικό σύστηµα της εποχής, το οποίο παραµένει µέχρι και σήµερα ίδιο. Σε κάθε θέαση της ταινίας, µπορείς να ανακαλύψεις και ένα καινούριο µυστικό της, το οποίο θα σε εκπλήξει τόσο πολύ που θα αναρωτιέσαι πως δεν το είχες προσέξει την πρώτη φορά.

1 από 3

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

Την ταινία αυτή αποφάσισαν να µεταφέρουν στο χαρτί οι εκδόσεις Chaniartoon Press. Μια προσαρµογή του σεναρίου, που δίνει µια άλλη πνοή στην ταινία. Γιατί τα έργα τέχνης, όταν τα αγιοποιούµε και τα κλείνουµε σε “στεγανά” και σε µουσεία, χάνουν την φρεσκάδα τους και τη δυναµική τους. Η τέχνη εµπνέει και εξελίσσεται. Όπως χαρακτηριστικά γράφει και ο Αντώνης Καρπετόπουλος σε ένα κείµενο που εµπεριέχεται στην συγκεκριµένη έκδοση: «Ο Τσιώλης έχει αφήσει µια εµπνευσµένη ταινία που µπορεί να λειτουργεί ως έµπνευση γιατί περιέχει το ίδιο το φως της έµπνευσης του δηµιουργού της. Θα ήταν πιστεύω χαρούµενος αν ξεφύλλιζε το άλµπουµ γιατί ήταν δηµιουργός. Κι ο δηµιουργός χαίρεται όταν βλέπει ότι τα φώτα που έδωσε αξιοποιήθηκαν από επίγονους που κατάφεραν χάρη σε αυτά να βρουν δρόµους…».

Το αποτέλεσµα είναι µαγικό. Οι δηµιουργοί καταφέρνουν να διατηρήσουν την ατµόσφαιρα της ταινίας, αλλά ταυτόχρονα, εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες του µέσου, να προσθέσουν µια επιπλέον σκηνοθετική και οπτική διάσταση.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στο φετινό Chaniartoon, οι εκδόσεις Chaniartoon Press θα παρουσιάσουν την µεταφορά της ταινίας του Σταύρου Τσιώλη σε κόµικς, µε το σκίτσο του Σταύρου Κιουτσιούκη και το χρώµα του Κλήµη Κεραµιτσόπουλου. Έτσι κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρξει µια µεγάλη έκθεση αφιερωµένη στο κόµικς, ενώ η παρουσίαση του θα γίνει την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου στις 20.00. Στο πάνελ θα βρίσκονται οι δηµιουργοί αλλά και η κόρη του σκηνοθέτη, Κατερίνα Τσιώλη. Αµέσως µετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει η συναυλία του Μπάµπη Μπατµανίδη αφιερωµένη στην ταινία, στην οποία προβάλλεται ολόκληρη η ταινία, ενώ η µπάντα ερµηνεύει όλα της τα τραγούδια ζωντανά.

Το κόµικς θα κάνει την πρώτη του εµφάνιση στο φετινό Chaniartoon, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προπαραγγελίας στο: comixadiko.gr/as-perimenoun-oi-gynaikes