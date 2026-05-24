Το απολιθωμένο δάσος ριζολίθων που… φανέρωσαν οι λατόμοι στον Σταυρό Ακρωτηρίου

Υπάρχουν τόποι όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα καταστρέφει. Υπάρχουν όµως και σπάνιες περιπτώσεις όπου η ίδια τη διαδικασία επέµβασης αποκαλύπτει. Ο λατοµικός χώρος στον Σταυρό Ακρωτηρίου, στα Χανιά µε τα δύο ιστορικά λατοµεία, στις θέσεις Τραχήλι και Τηγάνι [1], ανήκει σε αυτή τη δεύτερη, σχεδόν παράδοξη κατηγορία: σε ένα τοπίο, όπου η εξόρυξη αιώνων δεν εξαφάνισε τη µνήµη της φύσης, αλλά την έφερε στο φως.

Στα ιστορικά λατοµεία αιολιανιτών, στην παράκτια ζώνη του Σταυρού, η εξορυκτική δραστηριότητα, που πιθανώς να έχει ξεκινήσει ήδη από τη Μινωική περίοδο και είχε ενταθεί κατά τη Βενετοκρατία [2], οδήγησε στην αφαίρεση µεγάλων τµηµάτων των αιολιανιτών, δηλαδή του εξορυσσόµενου δοµικού υλικού που είναι απολιθωµένες αµµοθίνες κυρίως βιογενούς σύστασης, αποκαλύπτοντας αφενός την εσωτερική τους στρωµατογραφική διάταξη και αφετέρου ένα εντελώς απροσδόκητο γεωλογικό αρχείο: ένα απολιθωµένο «δάσος», όχι κορµών, αλλά κυρίως ριζών [2].

Τα εντυπωσιακά ευρήµατα δεν θα είχαν γίνει ποτέ ορατά χωρίς την έντονη λατοµική δραστηριότητα. Οι εξορύξεις των αιολιανιτών, που χρησιµοποιήθηκαν επί αιώνες ως οικοδοµικό υλικό στην πόλη των Χανίων και τα οχυρωµατικά της έργα, αποκάλυψαν εκτεταµένα συστήµατα ριζολίθων, δηλαδή απολιθωµένων ριζών και ριζικών συστηµάτων διαφόρων φυτικών ειδών (ανωτέρων δένδρων και θάµνων) στους οποίους διατηρήθηκε όχι µόνο η τρισδιάστατη δοµή τους αλλά κατά θέσεις και η εσωτερική λεπτοµερής δοµή των ριζών µέσω ορυκτοποίησης µε ανθρακικό ασβέστιο [3].

Στις επιφάνειες εξόρυξης των αιολιανιτών είναι άµεσα ορατές οι ριζολιθικές δοµές: ρίζες που διακλαδίζονται, διατρέχουν τα στρώµατα του αιολιανίτη και αποτυπώνουν τη υπόγεια δοµή ενός πανάρχαιου παράκτιου οικοσυστήµατος. Σε αντίθεση µε τα κλασικά απολιθωµένα δάση, όπου διατηρούνται κυρίως κορµοί, εδώ οι πληροφορίες βρισκόταν για αιώνες κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου κάποτε αναπτύσσονταν τα ριζικά συστήµατα της βλάστησης, µέχρι που η εξορυκτική δραστηριότητα σταδιακά τα αποκάλυψε.

Η παρουσία και η κατανοµή των ριζολιθικών δοµών σχετίζονται άµεσα µε µια εναλλαγή αιολιανιτών και παλαιοεδαφών που συγκροτούν τη στρωµατογραφία της περιοχής. Οι αιολιανίτες του Σταυρού σχηµατίστηκαν από µεταφερόµενα από τον άνεµο ανθρακικά ιζήµατα βιολογικής στην πλειοψηφία τους προέλευσης, θαλάσσιων οργανισµών, κατά το Τεταρτογενές, σε περιόδους χαµηλής στάθµης της θάλασσας και έντονης αιολικής δραστηριότητας. Ανάµεσά τους παρεµβάλλονται παλαιοεδάφη (terra rossa), τα οποία µαρτυρούν φάσεις σταθερότητας, κατά τις οποίες φάσεις αναπτύχθηκαν σταδιακά και σε εναλλαγή µε τις αιολικές αποθέσεις, εδάφη στα οποία αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε η βλάστηση. Ακριβώς σε αυτές τις φάσεις σταθερότητας, οι ρίζες των φυτών αναπτύχθηκαν µέσα στα εδάφη και διείσδυσαν µέσα στις πανάρχαιες αµµοθίνες που στη συνέχεια απολιθώθηκαν και στερεοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, µέσω σύνθετων βιογεωχηµικών διεργασιών που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα των ριζών, των µικροοργανισµών και την κυκλοφορία των εδαφικών υδάτων, προκλήθηκε καθίζηση ανθρακικού ασβεστίου γύρω και εντός των ριζικών δοµών. Με τον τρόπο αυτό, οι ρίζες περιβλήθηκαν και σταδιακά ορυκτοποιήθηκαν, διατηρούµενες ως ριζόλιθοι [4].

Οι επιφάνειες εξόρυξης, οι τεχνητές βαθµίδες και οι λεγόµενοι «µάρτυρες» (witness pillars) [5], δηλαδή αδιατάρακτες στήλες πετρώµατος που διατηρήθηκαν κατά την εξόρυξη ως σηµεία αναφοράς, αποτελούν σήµερα οι επιφάνειες, στις οποίες διακρίνεται η εσωτερική δοµή των αιολιανιτικών σχηµατισµών. Ιδιαίτερα οι «µάρτυρες» διατηρούν τµήµατα της αρχικής στρωµατογραφίας, λειτουργώντας ως σηµεία σύγκρισης µε τις γειτονικές εξορυγµένες επιφάνειες. Μέσω της αποµάκρυνσης του υπερκείµενου υλικού, οι ριζολιθικές δοµές και τα συναφή γεωλογικά χαρακτηριστικά καθίστανται άµεσα ορατά στο πεδίο. Οι ριζόλιθοι εµφανίζονται συχνά είτε ενσωµατωµένοι µέσα στα αιολιανιτικά στρώµατα, ή προεξέχουν ως ανάγλυφες µορφές πάνω στις επιφάνειες που δηµιούργησε η εξόρυξη, αποτυπώνοντας τη διάταξη των πανάρχαιων ριζικών συστηµάτων και αναδεικνύοντας ένα τοπίο όπου η γεωλογία και τα υπολείµµατα της ιστορικής εξορυκτικής τεχνολογίας συνυπάρχουν µε µοναδικό τρόπο.

Η σχέση αυτή µεταξύ ανθρώπου και φύσης δεν είναι απλώς αισθητική ή συµβολική. Είναι και επιστηµονικά κρίσιµη. Χωρίς τη λατοµική δραστηριότητα, τα ριζολιθικά συστήµατα θα παρέµεναν εγκλωβισµένα µέσα στους αιολιανίτες, αόρατα και µη προσβάσιµα. Η αποκάλυψή τους επιτρέπει σήµερα τη µελέτη των παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών: των κλιµατικών εναλλαγών, της βλάστησης, της σταθερότητας των εδαφών και των διεργασιών εδαφογένεσης που έλαβαν χώρα κατά το Τεταρτογενές. Ταυτόχρονα, το τοπίο αυτό εγείρει ένα βαθύτερο ερώτηµα: µπορεί η ανθρώπινη παρέµβαση να αποτελέσει, υπό προϋποθέσεις, εργαλείο αποκάλυψης όχι µόνο της πολιτισµικής εξέλιξης όπως στις χιλιάδες των περιπτώσεων της αρχαιολογικής σκαπάνης, αλλά και της φυσικής ιστορίας και εξέλιξης ενός τόπου; Στην περίπτωση του παραλιακού µετώπου Σταυρού, η απάντηση είναι καταφατική, αλλά και εύθραυστη. ∆ιότι η ίδια δυναµική που αποκάλυψε το γεωλογικό αρχείο, µπορεί και να το καταστρέψει. Ήδη, τµήµατα της περιοχής αντιµετωπίζουν πιέσεις από σύγχρονες επεµβάσεις, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του χώρου ως γεωτόπου [3].

Έτσι λοιπόν ο παράκτιος χώρος στον Σταυρό Ακρωτηρίου στα Χανιά, δεν είναι µόνο ένας από τους πολλούς καταγεγραµµένους αλλά µη προστατευµένους αρχαιολογικούς λατοµικούς χώρους της Ελλάδας: είναι ένα πεδίο όπου η ιστορία της ανθρώπινης εργασίας συναντά τη γεωλογική µνήµη του τόπου σε αυτό το ιδιαίτερο και σπάνιο τοπίο. Οι επιφάνειες εξόρυξης στις βαθµίδες και οι «µάρτυρες» των λατοµείων καθιστούν ορατή τη στρωµατογραφία των αιολιανιτών και αποκαλύπτουν τις ριζολιθικές δοµές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι απολιθωµένες ρίζες ενός αρχαίου παράκτιου αλσυλλίου αναδύονται ως άµεσες αποδείξεις των παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή. Η µελέτη τους µπορεί να προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες για τις κλιµατικές εναλλαγές του Τεταρτογενούς, τη δυναµική των παράκτιων οικοσυστηµάτων, τις διεργασίες εδαφογένεσης και τις συνθήκες σταθεροποίησης των αµµοθινών. Παράλληλα, οι ριζόλιθοι αποτελούν φυσικά παραδείγµατα βιογεωχηµικών διεργασιών καθίζησης ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή διεργασιών που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος, την αποµάκρυνσή ντου από την ατµόσφαιρα και την αποθήκευσή του σε αδρανή ορυκτή µορφή. Την ίδια στιγµή, το τοπίο αυτό αναδεικνύει µε σαφήνεια την ανάγκη προστασίας της γεωλογικής κληρονοµιάς: πρόκειται για έναν γεωτόπο όπου η επιστηµονική αξία, η δυνατότητα εκπαίδευσης και έρευνας συνυπάρχουν. Η κατανόηση των γεωλογικών διεργασιών δεν προκύπτει µόνο από τη θεωρητική προσέγγιση, αλλά και από την άµεση παρατήρηση της γεωλογικής δοµής όταν αυτή καταστεί προσβάσιµη στο πεδίο και ακριβώς γι’ αυτό, η διατήρηση τέτοιων θέσεων δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά επιστηµονική αναγκαιότητα.

*Ο Μανόλης Μανούτσογλου είναι καθηγητής και τέως κοσµήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

