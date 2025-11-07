menu
Οικονομία

Το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία για το φορολογικό

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στην Ολομέλεια συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει θέσει το νομοσχέδιο σε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και το σύνολο που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το απόγευμα.

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του σχεδίου νόμου τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και εξήντα βουλευτές. Συνολικά έχουν ζητήσει να μιλήσουν 87 βουλευτές.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε παρέμβαση και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να κάνει την βασική του ομιλία επί του σχεδίου νόμου. Παρεμβάσεις και τοποθετήσεις έκαναν χθες και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας.

Ι.Α.

