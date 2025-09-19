Το ανθρώπινο δράµα στη Γάζα

Τα βλέµµατα του πλανήτη εδώ και καιρό είναι στραµµένα στη Γάζα και τους σφοδρούς βοµβαρδισµούς του ισραηλινού στρατού που φέρεται αποφασισµένος να ισοπεδώσει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Καραβάνια προσφύγων εγκαταλείπουν την περιοχή την ώρα που ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα καταγγέλλουν εγκλήµατα πολέµου από το Ισραήλ ενώ οι τοπικές υγειονοµικές αρχές της Γάζας ανακοινώνουν ότι ξεπέρασαν τις 65.000 οι Παλαιστίνιοι που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τον διετή πόλεµο µεταξύ Ισραήλ και Χαµάς.

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο σηµείο µηδέν. Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, πέφτουν συνεχώς στο κενό. Το ανθρωπιστικό δράµα οξύνεται… Καταστάσεις τραγικές… που όπως δείχνουν τα “σηµάδια” θα συνεχιστούν ακόµη για καιρό.

Ο κόσµος όµως δεν αντέχει άλλη βία. Και οι “µεγάλοι και ισχυροί” οφείλουν να παλέψουν σθεναρά για την ειρήνη, για την ευηµερία των λαών. Αρκετό αίµα έχει χυθεί στην περιοχή.