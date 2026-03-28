Το Ανιστόρισµα της Λευτεριάς

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου στον όµορφο χώρο του Πνευµατικού Κέντρου γνωρίσαµε οι παρευρισκόµενοι, το όµορφο και πρωτότυπο παραµύθι της Μαρίας Σκορδύλη, νηπιαγωγός στο 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων, έχοντας υλοποιήσει προγράµµατα Erasmus και e Twinning, µε µετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγείων και µεταπτυχιακές σπουδές.

Σήµερα υπηρετεί ως Σύµβουλος Εκπαίδευσης στην 3η ενότητα Ηρακλείου και της συνδηµιουργό του βιβλίου, την Αθηνά ∆ριτσάκης η οποία έδωσε ρυθµό και φωνή στην ιστορία αποδίδοντας την στον παραδοσιακό δεκαπεντασύλλαβο. Εικονογραφηµένο από την Λιάνα ∆ενεζάκη. Με την εικονογράφηση της έδωσε σάρκα και οστά στην αφήγηση.

Η επιµέλεια των κειµένων ήταν της Κατερίνας Λελούδι. Την παρουσίαση του βιβλίου επιµελήθηκε µε τον µοναδικό τροπο που έχει στα παιδαγωγικά θέµατα, ο Κωνσταντίνος Μανωλάκης, εκπαιδευτικός, διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων “Μαυροµατάκη – Μητέρα”. Στην αρχή ο κ. Κώστας µας παρουσίασε ένα σύντοµο βίντεο από την δουλειά που έκανε µε τα παιδιά της ∆’, Ε’ και Στ’ τάξης.

Μέσα από το βιβλίο τα παιδιά µας δεν έµειναν απλώς στην ανάγνωση του. Σύγκριναν, εµβάθυναν, δηµιούργησαν, ζωγράφισαν, έγραψαν τα δικά τους ποιήµατα και µαντινάδες και φυσικά τραγούδησαν. Γιατί τελικά εκεί βρίσκεται και η δύναµη αυτού του έργου. Εµπνέει και κινητοποιεί την παιδαγωγική διαδικασία. Ο Κώστας Μανωλάκης και τα παιδιά του αξιοποίησαν µε τον ιδεωδέστερο τροπο το βιβλίο γιατί πραγµατικά χάρηκαν το έµµετρο ιστορικό κείµενο µε την χρήση της κρητικής ντοπιολαλιάς, στοιχείο όπως φαίνεται, λειτουργεί όχι µόνο αισθητικά αλλά και παιδαγωγικά. Πραγµατικά όλοι χάρηκαν όλη την διαδικασία. Ακολούθησε οµιλία της κ. Τζακώστα, καθηγήτρια Παιδαγωγικού τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Κρήτης µε σηµαντικό έργο στη γλωσσική ανάπτυξη και τη διαλεκτολογία. Η εκδήλωση έκλεισε µε αφήγηση αποσπασµάτων από το βιβλίο από την δασκάλα Βάνια Σταµπολάκη. “Σαν ο Μανούσος βρίσκεται µε τον παππού παρέα ζητά ιστορίες να του πει, γιατί τις λέει ωραία. Τις δόξες τους οι Κρητικοί τις λένε στόµα- στόµα, γιατί έχουν πλούσιο παρελθόν, οκτώ χιλιάδες χρόνια” Ιστορία από την εποχή του Βυζαντίου, την Οθωµανική κυριαρχία, την ίδρυση φιλικής εταιρίας των Κρητών, την ύψωση της σηµαίας της επανάστασης στη Μόνη Πρέβελη, από τον ηγούµενο και τους µοναχούς αµέτρητους αγώνες σε όλη την Κρήτη. “Μ’ οκτώ επαναστάσεις τους, το ποθητό αγγίζουν, κι από το ενενήντα οκτώ αυτόνοµοι βαδίζουν (1898) Και πρώτη του δωδέκατου του έτους δεκαριά µε την Ελλάδα ενώθηκε, το γράφει η Ιστορία! (1/12/1913) Σε όλη την αφήγηση υπάρχει συνοδεία λύρας του ∆ηµήτρη Στεφανίδη, υποδιευθυντή Μουσικού Σχολείου Χανίων και στο τραγούδι και το λαούτο ο Στυλιανακάκης Ιωάννης, µαθητής της Β’ Λυκείου. Τους αξίζουν συγχαρητήρια για την όµορφη συµµετοχή τους. Η όλη εκδήλωση έδειξε ότι η ιστορία µπορεί να µας ενώσει όλους. Και µας ενώνει γιατί έσοδα από το βιβλίο θα διατεθούν για να στηρίξουν το έργο του ορίζονται µε την βοήθεια της Περιφέρειας. Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο