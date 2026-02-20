Το ανάστηµα του ανθρώπου

Κύριε διευθυντά,

την εποχή που:

• οι Παλαιστίνιοι αποκαλούνται τροµοκράτες από τους ισχυρούς του πλανήτη επειδή παλεύουν µε το όπλο στο χέρι ενάντια στην κατοχή του Ισραήλ και τη γενοκτονία που τους έχουν επιβάλλει·

• η κοµµουνιστική ιδεολογία και οργάνωση διώκονται ακόµη και στην «πολιτισµένη» Ευρώπη·

•ποινικοποιούνται οι αντιιµπεριαλιστικοί αγώνες και η αλληλεγγύη στους λαούς που παλεύουν·

η αποκάλυψη, ότι υπάρχει φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κοµµουνιστών την Πρωτοµαγιά του 1944 από τους ναζί καταχτητές στην Καισαριανή, µπήκε σφήνα στα αντιδραστικά ιδεολογήµατα, την παραχάραξη της ιστορίας, την πολιτική που είναι µε τη «σωστή πλευρά της ιστορίας» δηλαδή την υποταγή στους ιµπεριαλιστές.

Όχι ότι δεν ήταν γνωστό το γεγονός, αλλά οι φωτογραφίες µικραίνουν την απόσταση του τότε µε το σήµερα, γιατί δείχνουν την ανθρώπινη διάσταση του ήρωα και αποκαλύπτουν σε ποιο ανάστηµα µπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Είναι το ανάστηµα που βάζει το συλλογικό καλό του λαού πάνω από την ίδια τη ζωή του ενός, την πανανθρώπινη λεφτεριά πάνω από την επιβίωση των αστικών τάξεων και των προνοµιούχων. Είναι το ανάστηµα που εµπνεύστηκε από τον τιτάνιο αγώνα του σοβιετικού λαού ενάντια στο φασισµό. Είναι το ανάστηµα που εµπνέεται από την κοµµουνιστική ιδεολογία, την ιδεολογία που επιδιώκει την κατάργηση της εκµετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο.

Όχι, δεν ήταν όλοι που αγωνίστηκαν ενάντια στους καταχτητές κοµµουνιστές. Ήταν όµως αυτοί που καθοδήγησαν πλειοψηφικά αυτόν τον ηρωικό αγώνα.

∆εν ήταν ούτε όλοι οι Έλληνες ενάντια στους καταχτητές ναζί και κάποιοι συνεργάστηκαν µαζί τους και πλούτισαν από το αίµα του λαού µας.

Είναι σ’ αυτούς, στα όπλα του Σκόµπυ και τις βόµβες ναπάλµ των ΗΠΑ που στηρίχτηκε το εξαρτηµένο αστικό κράτος της χώρας µετά τον πόλεµο. Σ’ αυτό το κράτος της αστικής τάξης που δεν διστάζει να θυσιάσει τη νεολαία στα πολεµικά σχέδια των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, που επιβάλλει µεσαιωνικές εργασιακές συνθήκες και η πολιτική του δολοφονεί εργαζόµενους, δεν ανήκουν οι νεκροί του αγώνα του λαού µας. Οι προτάσεις των ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ για να αγοράσει αυτό το κράτος, η κυβέρνηση, τις φωτογραφίες όχι µόνο το εξωραΐζουν και συγκαλύπτουν το ρόλο του, αλλά αποτελούν προσβολή για τους νεκρούς.

Ο ελάχιστος φόρος τιµής σ’ αυτούς που αγωνίστηκαν για τη λευτεριά µας από το ναζισµό είναι να σταθούµε στο πλάι των λαών που αγωνίζονται για λευτεριά, ενάντια στη συµµετοχή της χώρας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, να συµβάλλουµε στην οικοδόµηση κινήµατος για να γυρίσει ο τροχός της ιστορίας αλλιώς. Η ιστορική µνήµη εµπνέει όταν γίνεται εργαλείο για να διαλυθούν τα σκοτάδια και να αποκτήσει ο άνθρωπος το ανάστηµα που του αρµόζει.

Γεωργία Θάνου µέλος

της Πρωτοβουλίας Αντίστασης