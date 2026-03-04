«Το αμπέλι του Βενιζέλου στη Χαλέπα» – Εκδήλωση για τον μοναδικό ιστορικό αστικό αμπελώνα της Ελλάδας»

Με αφορμή τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Χημείας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Το αμπέλι του Βενιζέλου στη Χαλέπα: ο μοναδικός ιστορικός αστικός αμπελώνας της Ελλάδας» το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 7 μ.μ. στο Ίδρυμα (Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης, Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα). Ομιλητές θα είναι οι Κωστής Γαλάνης, χημικός-οινολόγος και Γιάννης Γαλάνης, γεωπόνος-οινολόγος.

Ο αμπελώνας στην ανατολική πλευρά της Οικίας-Μουσείου της Χαλέπας φυτεύτηκε από τον πατέρα του Βενιζέλου, Κυριάκο, στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κήπο και το αμπέλι του. Με πρωτοβουλία του πρώτου προέδρου του Ιδρύματος, μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, ο αμπελώνας πήρε ξανά ζωή το 2005. Από τότε καλλιεργείται με ποικιλίες που είχαν φυτευτεί την εποχή του Βενιζέλου, ενώ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ένταξή του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αστικών Αμπελώνων (Urban Vineyards Association).

Οι ομιλητές θα αναφερθούν στην αναβίωση του αμπελώνα, τη βιολογική καλλιέργεια και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών, τη διαχείριση των παραγόμενων σταφυλιών και τη μεταποίησή τους σε υψηλής ποιότητας τσικουδιά. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων του Ιδρύματος για τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Βενιζέλου και στο πλαίσιο των δράσεων του Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Χημικών «Χημεία και καθημερινή ζωή».

Βιογραφικά στοιχεία ομιλητών:

Ο Κωστής Γαλάνης διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στον οινοποιητικό τομέα. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Οινολογίας από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονπελιέ στη Γαλλία.

Ο Γιάννης Γαλάνης εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια ως σύμβουλος γεωπόνος-οινολόγος με έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Αμπελουργίας και Οινολογίας στη Γαλλία (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο SupAgro στο Μονπελιέ και ΕΝΙΤΑ στο Μπορντώ).