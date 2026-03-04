menu
18.3 C
Chania
Τετάρτη, 4 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

«Το αμπέλι του Βενιζέλου στη Χαλέπα» – Εκδήλωση για τον μοναδικό ιστορικό αστικό αμπελώνα της Ελλάδας»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με αφορμή τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Χημείας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Το αμπέλι του Βενιζέλου στη Χαλέπα: ο μοναδικός ιστορικός αστικός αμπελώνας της Ελλάδας» το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 7 μ.μ. στο Ίδρυμα (Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης, Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα). Ομιλητές θα είναι οι Κωστής Γαλάνης, χημικός-οινολόγος και Γιάννης Γαλάνης, γεωπόνος-οινολόγος.
Ο αμπελώνας στην ανατολική πλευρά της Οικίας-Μουσείου της Χαλέπας φυτεύτηκε από τον πατέρα του Βενιζέλου, Κυριάκο, στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κήπο και το αμπέλι του. Με πρωτοβουλία του πρώτου προέδρου του Ιδρύματος, μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, ο αμπελώνας πήρε ξανά ζωή το 2005. Από τότε καλλιεργείται με ποικιλίες που είχαν φυτευτεί την εποχή του Βενιζέλου, ενώ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ένταξή του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αστικών Αμπελώνων (Urban Vineyards Association).
Οι ομιλητές θα αναφερθούν στην αναβίωση του αμπελώνα, τη βιολογική καλλιέργεια και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών, τη διαχείριση των παραγόμενων σταφυλιών και τη μεταποίησή τους σε υψηλής ποιότητας τσικουδιά. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων του Ιδρύματος για τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Βενιζέλου και στο πλαίσιο των δράσεων του Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Χημικών «Χημεία και καθημερινή ζωή».

Βιογραφικά στοιχεία ομιλητών:
Ο Κωστής Γαλάνης διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στον οινοποιητικό τομέα. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Οινολογίας από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονπελιέ στη Γαλλία.
Ο Γιάννης Γαλάνης εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια ως σύμβουλος γεωπόνος-οινολόγος με έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Αμπελουργίας και Οινολογίας στη Γαλλία (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο SupAgro στο Μονπελιέ και ΕΝΙΤΑ στο Μπορντώ).

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum