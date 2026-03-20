Το αλαλούµ των Ευρωπαίων ηγετών

Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 19ης-20ής Μαρτίου 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση εµφανίζεται να κινείται όχι µε ενιαία στρατηγική, αλλά µε παράλληλες, συχνά αντιφατικές, γραµµές πολιτικής. Οι ηγέτες της ΕΕ διακατέχονται από µια ασυνάρτητη αλληλεγγύη (µε ρήγµατα) επί του πρακτέου για α) έναν περιφερειακό πόλεµο που υποστηρίζουν σθεναρά και έχει κοστίσει πακτωλό χρηµάτων, β) ένα κρυφό πόλεµο µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, µε αντικείµενο την επιβολή δασµών, γ) ένα πρόσθετο και ανεξήγητο περιφερειακό πόλεµο µεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και πάλι µε εξαιρετικά φουσκωµένο λογαριασµό. Τέλος, µια εσωτερική διασκορπισµένη αστάθεια σε διάφορους τοµείς που θίγουν τα δηµοκρατικά ιδεώδη των Ευρωπαίων πολιτών είναι ένα υπόγειο πρόβληµα µε σεισµικούς κινδύνους που υποχρεώνουν το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα σε άγριες ταλαντώσεις. Οι πολίτες της ΕΕ υφίστανται σοβαρά χτυπήµατα από αντιδηµοκρατικές δράσεις και ενέργειες ανώτατων αξιωµατούχων. Στο ζοφερό περιβάλλον αυτό οι ηγέτες προετοιµάζονται να συναντηθούν και πάλι σε µια κρίσιµη σύνοδο κορυφής.

Στην ατζέντα των ηγετών συνυπάρχουν ο πόλεµος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ανταγωνιστικότητα, το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2028-2034, η ευρωπαϊκή άµυνα και ασφάλεια, η µετανάστευση και η πολυµερής προσέγγιση. ∆ηλαδή, όλα τα µεγάλα µέτωπα µαζί, χωρίς να είναι σαφές ότι υπάρχει µία συνεκτική ιεράρχηση ή µία κοινή πολιτική γραµµή1.

Το πρώτο στοιχείο του «αλαλούµ» αφορά την Ουκρανία. Επισήµως, οι υπουργοί Εξωτερικών δηλώνουν ότι η Ουκρανία παραµένει «η κορυφαία προτεραιότητα ασφαλείας της Ευρώπης» και συζήτησαν τη στήριξή της, περιλαµβανοµένου του δανείου στήριξης των 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026-2027. Όµως, την ίδια στιγµή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισηµαίνει ότι η επικείµενη σύνοδος καλείται ακόµη να υπερβεί βέτο δύο χωρών για το ουκρανικό δάνειο. Η Ευρώπη θα διατηρήσει τις κυρώσεις και θα συνεχίσει να αποµακρύνεται από τα ρωσικά ορυκτά καύσιµα. Η Ρωσία πάντως κερδίζει σοβαρά από τις αυξήσεις πετρελαίου2.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η σύγχυση που προκαλεί ο πόλεµος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλας κάλεσε δηµόσια τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να τερµατίσουν τον πόλεµο και παραδέχθηκε ότι οι Ευρωπαίοι δεν είχαν καν ερωτηθεί πριν από την έναρξή του· αντιθέτως, αρκετοί Ευρωπαίοι προσπαθούσαν να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Ταυτόχρονα, παραδέχθηκε ότι ο πόλεµος ήδη πλήττει την Ευρώπη µέσω υψηλότερων ενεργειακών τιµών, λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορµούζ. Η ΕΕ δηλώνει λοιπόν ότι δεν θέλει τη σύγκρουση, δεν συµµετείχε στην απόφαση που την προκάλεσε, αλλά καλείται να πληρώσει µέρος του γεωπολιτικού και οικονοµικού κόστους της.3

Η αντίφαση γίνεται ακόµη εντονότερη στις σχέσεις µε τις ΗΠΑ. Από τη µια πλευρά, η ΕΕ εξακολουθεί να παρουσιάζεται ως στρατηγικός εταίρος της Ουάσιγκτον. Οι αξιωµατούχοι Βρυξελλών υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ θέλουν να «διαιρέσουν την Ευρώπη» και ότι δεν συµπαθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο πολιτικό υποκείµενο. Παράλληλα, το Reuters κατέγραψε ότι η κυβέρνηση Τραµπ προχώρησε σε νέες εµπορικές έρευνες κατά ΕΕ, µε κίνδυνο νέων δασµών έως το καλοκαίρι, ενώ οι ευρωβουλευτές καθυστέρησαν δύο φορές την ψήφιση εφαρµοστικής νοµοθεσίας για τη συµφωνία ΕΕ-ΗΠΑ επειδή δεν πίστευαν ότι η αµερικανική πλευρά τηρούσε τα συµφωνηθέντα. Άρα, η ΕΕ αµφισβητεί πλέον και τις πολιτικές της προθέσεις των ΗΠΑ4.

Να τονιστεί ότι οι ΗΠΑ προσβλέπουν ακόµη και στην Ουκρανία για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους κατά του Ιράν – καθώς ο Τραµπ εξοργίζεται µε τον Στάρµερ και τον Σάντσεθ επειδή αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον πόλεµό του5.

Το τρίτο στοιχείο είναι η εσωτερική διάσπαση µεταξύ των ίδιων των κρατών µελών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Πολωνία, όπου ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι άσκησε βέτο στη νοµοθεσία που θα επέτρεπε την πρόσβαση της χώρας στα δάνεια του προγράµµατος SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ συνολικά6.

Ανάλογα ρήγµατα φαίνονται και στο ζήτηµα της Ρωσίας και της ενέργειας. Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ προκάλεσε αντιδράσεις όταν υποστήριξε ότι µια συµφωνία µε τη Ρωσία µοιάζει να είναι η µόνη ρεαλιστική λύση, συνδέοντας το ζήτηµα και µε την ανάγκη φθηνότερης ενέργειας. Το αποτέλεσµα είναι µια ΕΕ που θέλει να εµφανίζεται σταθερή απέναντι στη Ρωσία, αλλά στο εσωτερικό της αναπτύσσονται ήδη διαφορετικές σχολές σκέψης για το πώς και πότε θα µπορούσε να γίνει επαναπροσέγγιση7.

Τέλος, η ίδια η Ένωση αναγνωρίζει ότι δέχεται υβριδικές επιθέσεις, παρεµβάσεις στην πληροφόρηση, σαµποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις και παρεµβολές σε εκλογικές διαδικασίες που απειλούν «τις δηµοκρατικές διαδικασίες και θεσµούς». Αυτό σηµαίνει ότι, πέρα από τους εξωτερικούς πολέµους και τις εµπορικές συγκρούσεις, η ΕΕ παραδέχεται πως αντιµετωπίζει και εσωτερική αποσταθεροποίηση µε άµεσο αντίκτυπο στη δηµοκρατία της. Έτσι, το πρόβληµα δεν είναι µόνο γεωπολιτικό ή οικονοµικό, αλλά και βαθιά θεσµικό8.

Συνολικά, η σηµερινή εικόνα της ΕΕ δεν είναι εικόνα ενιαίας στρατηγικής ισχύος, αλλά εικόνα πολυεπίπεδης ασυνέπειας: σκληρή στήριξη στην Ουκρανία αλλά µε εσωτερικά βέτο, στενή συµµαχία µε τις ΗΠΑ αλλά παράλληλα εµπορικός πόλεµος και βαθιά καχυποψία, απόρριψη του πολέµου κατά του Ιράν αλλά επιβάρυνση από το ενεργειακό του κόστος, και εσωτερική δηµοκρατική άµυνα ενώ οι ίδιες οι κοινωνίες της Ένωσης κλυδωνίζονται. Αυτό είναι το πραγµατικό «αλαλούµ» της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής: πολλά µέτωπα, πολλές φωνές, πολλές πληρωµές, αλλά χωρίς µία αδιαµφισβήτητη και κοινά αποδεκτή πυξίδα.

