menu
18.4 C
Chania
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕπιστολές
Επιστολές

Το άγχος στην Ελλάδα – Μια πληγή που πρέπει να κλείσει για εµάς και για τα παιδιά µας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κύριε διευθυντά,
η Ελλάδα είναι ένας τόπος ευλογηµένος ο Ήλιος, η θάλασσα, το βουνό, τα µαγευτικά χωριά µας, η φιλοξενία, και η παράδοση, ανθρώπινες σχέσεις και αιώνια δεσµά αλληλεγγύης. Ένας τρόπος ζωής που θα έπρεπε να µας χαρίζει γαλήνη, ισορροπία και ανώτερη ποιότητα ζωής. Κι όµως, σήµερα ζούµε σε µια από τις πιο αγχωµένες χώρες του κόσµου.
Κάτι δεν πάει καλά, όταν σε έναν τόσο όµορφο τόπο οι άνθρωποι ξυπνούν κάθε µέρα µε ένα βάρος στο στήθος τους .
Το άγχος έχει γίνει καθηµερινότητα. Η αγωνία για τα χρήµατα για τους λογαριασµούς για τα χρέη, για τη δουλειά, για το αύριο το όχι και τόσο σίγουρο αύριο. Πίεση από παντού και µέσα σε όλα αυτά, η γραφειοκρατία που µας εξαντλεί, τηλεφωνικές απάτες που µας αναστατώνουν και µας παρενοχλούν καθηµερινά και µια αίσθηση ότι το κράτος δεν είναι δίπλα µας, αλλά απέναντί µας.
Σύµφωνα µε διεθνείς έρευνες, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες 10 χώρες παγκοσµίως σε επίπεδα καθηµερινού στρες.
Πάνω από 6 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι ζουν καθηµερινά µε έντονο άγχος. Και το πιο ανησυχητικό, το άγχος αυτό περνά και στα παιδιά µας.
Παιδιά που µεγαλώνουν βλέποντας γονείς κουρασµένους, πιεσµένους, αγχωµένους γονείς που δεν έχουν χρόνο για αυτά. Παιδιά που νιώθουν την ανασφάλεια µέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Παιδιά που µεγαλώνουν µε λιγότερα χαµόγελα και περισσότερες αγωνίες απ’ όσες τους αξίζουν.
∆εν αξίζει έτσι να µεγαλώνουν τα παιδιά µας.
Τα παιδιά µας αξίζουν µια Ελλάδα πιο ήρεµη. Μια χώρα όπου οι γονείς δεν θα µετρούν τα κέρµατα στο τέλος του µήνα. Όπου το µέλλον δεν θα µοιάζει απειλή, αλλά ελπίδα.
Αξίζουν µια κοινωνία που να δίνει προοπτική ασφάλεια και σταθερότητα, που να τους επιτρέπει να ονειρεύονται και να χτίζουν τη ζωή τους εδώ και όχι να σκέφτονται από µικρά πώς θα φύγουν στη ξενιτιά όπως έκαναν και οι παππούδες τους .
Προς τα πού πρέπει να κινηθούµε για το καλό των παιδιών µας;
Αν πραγµατικά θέλουµε να αλλάξουµε πορεία, πρέπει να κινηθούµε µε σχέδιο µε τόλµη και µε συλλογική ευθύνη.
1. Να δώσουµε σιγουριά στην εργασία και στο εισόδηµα να δηµιουργήσουµε σταθερές δουλειές αξιοπρεπείς µισθούς στήριξη της τοπικής οικονοµίας. Για να µπορούν οι γονείς να µεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς µόνιµο φόβο.
2. Να απαιτήσουµε τη µείωση του βάρους των λογαριασµών και της ακρίβειας.
Ρεύµα, νερό, τηλέφωνο και βασικά αγαθά πρέπει να είναι προσιτά. Το σπίτι πρέπει να είναι χώρος ηρεµίας και όχι άγχους.
3. Να απλοποιήσουµε δραστικά τη γραφειοκρατία.
Ένα κράτος που λειτουργεί απλά, γρήγορα και ανθρώπινα. Ώστε να έχουµε περισσότερο χρόνο για την οικογένεια και λιγότερο για ουρές και χαρτιά, δηµιουργώντας ένα ενιαίο σύστηµα που θα έχει όλα µας τα δικαιολογητικά και θα είναι άµεσα διαθέσιµα µε ένα γρήγορο κλίκ χωρίς να απαιτείτε από εµάς να στέκουµε σε ουρές περιµένοντας µε αγωνία τη σειρά µας.
4. Να προστατεύσουµε την οικογένεια από πιέσεις, απάτες και εκµετάλλευση.
Ουσιαστικοί έλεγχοι, σοβαρή προστασία των πολιτών και σεβασµός στην ιδιωτική ζωή.
5. Να επενδύσουµε στην ψυχική υγεία, για γονείς και παιδιά.
6. Να καλλιεργήσουµε ξανά τις αξίες της ελληνικής ζωής.
Την απλότητα, τη γειτονιά, την παρέα, τη συντροφικότητα, τον χρόνο µαζί. Αυτά που µας έµαθαν οι παππούδες µας και που σήµερα κινδυνεύουµε να χάσουµε.
Να ξαναφτιάξουµε µια Ελλάδα που θα µας χωρά όλους.
Το άγχος δεν είναι µοίρα. Είναι αποτέλεσµα επιλογών. Και οι επιλογές µπορούν να αλλάξουν.
Χρωστάµε στα παιδιά µας µια Ελλάδα πιο ήρεµη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Μια χώρα που να θεραπεύει την ψυχή και όχι να τη βαραίνει. Που να γεννά ελπίδα και όχι φόβο.
Αν ενωθούµε, αν πιέσουµε, αν διεκδικήσουµε, µπορούµε να τα καταφέρουµε.
Για εµάς.
Για τα παιδιά µας.
Για το αύριο αυτού του τόπου.
∆εν έχω τη λύση αλλά πιστεύω ότι έφθασε η ώρα για ριζικές αλλαγές και απαιτήσεις µιας καλύτερης ζωής για όλους και θέλησα να βάλω τον 1ο λίθο. Αναµένω άλλα 10 εκατοµµύρια συµπολιτών µου να κάνουν ίδιο άµεσα ώστε να πάρουµε πίσω τις ζωές µας.

Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης
Οργανικός Γραµµατέας & Εκπρόσωπος Τύπου Μείζονος Αντιπολίτευσης
«Μαζί για τον ∆ήµο Καντάνου-Σελίνου»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum