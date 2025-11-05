Το άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια θα κοσμεί σύντομα τη Βουλή

Το άγαλμα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια θα κοσμεί τη Βουλή των Ελλήνων στο εγγύς μέλλον.

Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε σήμερα στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Νικήτα Κακλαμάνη από τον Γραμματέα του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου (Hellenic American National Council), κ. Κώστα Βαγγελάτο και έγινε άμεσα αποδεκτό.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο σημαντικός Κερκυραίος καλλιτέχνης Ιωάννης Μπάρδης, που κατασκευάζει το άγαλμα του μεγάλου Έλληνα πολιτικού και σύντομα θα το έχει ολοκληρώσει.

Μάλιστα, στον κ. Ν. Κακλαμάνη, δόθηκε πιστό αντίγραφο του έργου, που κατέλαβε ήδη περίοπτη θέση στο γραφείο του.

«Αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής, που μπορεί να αποδώσει Βουλή για ένα τόσο σπουδαίο πολιτικό, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας. Είναι η ελάχιστη αναγνώριση του τεράστιου έργου του 250 χρόνια από τη γέννηση του…» ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ο Κ. Βαγγελάτος από τη πλευρά του ευχαρίστησε τον κ. Ν. Κακλαμάνη για την κατ’ αρχήν θετική ανταπόκριση του και τον ενημέρωσε αναλυτικά για τις ενέργειες που πρωτοστατεί το HANC, ώστε να αναδειχθεί η ζωή και το έργο του Ι. Καποδίστρια, ο οποίος όπως είπε: «Αν και ο μεγαλύτερος ίσως Έλληνας πολιτικός παραμένει παραγκωνισμένος από την επίσημη Ελληνική ιστορία».

Χαρακτηριστικά τόνισε, ότι το ΗΑΝC πρωτοστατεί στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση της ταινίας του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή για τον πρώτο κυβερνήτη του Ελληνικού κράτους και στις 29 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, με την ευκαιρία 250 ετών από την γέννηση του, που συμπληρώνονται το 2026, ενώνει τις δυνάμεις του με την «Πρωτοβουλία» των Κερκυραικών φορέων, υπό την αιγίδα του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με στόχο την ανακήρυξη του 2026 ως «Έτους Ι. Καποδίστρια». Και έχει υποβάλλει τη σχετική πρόταση στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε μέσα και από σειρά εκδηλώσεων να προβληθεί η ζωή, το ήθος, η αυτοθυσιαστική φιλοπατρία, η ανιδιοτελής ενασχόληση με τα κοινά καθώς και η διπλωματική ευφυία του μεγάλου πολιτικού ανδρός.

Στην συνάντηση ήταν παρών ο Βουλευτής Κεφαλληνίας κ. Παναγής Καππάτος.