Το 7ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων στην Ιταλία

» Erasmus+: Μια μοναδική εμπειρία ευρωπαϊκής συνεργασίας και μάθησης

Μια ξεχωριστή εμπειρία ευρωπαϊκής συνεργασίας, πολιτισμικής ανταλλαγής και δημιουργικής μάθησης έζησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 7ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κινητικότητας στο γραφικό Bobbio της βόρειας Ιταλίας.

1 από 4

Το Bobbio, ένα από τα ομορφότερα μεσαιωνικά χωριά της Ιταλίας, χτισμένο στην καταπράσινη κοιλάδα του ποταμού Trebbia, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μια εβδομάδα γεμάτη εκπαιδευτικές δράσεις, γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ μαθητών από ευρωπαϊκές χώρες. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο σχολείο Convitto San Colombano, το οποίο στεγάζεται σε ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα και φιλοξενεί παράλληλα μουσείο σύγχρονης τέχνης.

Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή υποδοχής. Οι μαθητές υποδέχθηκαν τις αποστολές των συμμετεχουσών χωρών κρατώντας τις σημαίες τους, ενώ ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ζωντανή ερμηνεία του ιταλικού εθνικού ύμνου από τη σχολική χορωδία, δημιουργώντας ένα κλίμα φιλίας, σεβασμού και ευρωπαϊκής ενότητας. Κατά τη δεύτερη ημέρα, οι μαθητές συμμετείχαν σε παιχνίδια γνωριμίας και ομαδικές δραστηριότητες στον καταπράσινο αύλειο χώρο του σχολείου, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν το σχολείο του Travo.

Εκεί έλαβαν μέρος σε διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια εντυπωσιακή προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι μαθητές κλήθηκαν να εκλέξουν εκπροσώπους, να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και να διαμορφώσουν προτάσεις για τη βελτίωση της σχολικής ζωής. Ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική αποστολή αποτέλεσε η εκλογή της μαθήτριας Ειρήνης Αρετάκη στη θέση της προέδρου του «Κοινοβουλίου».

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι μαθητές διαμόρφωσαν και ψήφισαν προτάσεις για την ενίσχυση της συμπερίληψης, την υποστήριξη μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Η τρίτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στη μουσική, την τέχνη και τη γαστρονομία.

Οι μαθητές συμμετείχαν σε μουσικό εργαστήριο, όπου έμαθαν την «Ωδή στη Χαρά» του Ludwig van Beethoven στα γερμανικά, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η διευθύντρια του σχολείου που ερμήνευσε άριες όπερας. Στη συνέχεια γνώρισαν γεύσεις της ιταλικής κουζίνας μέσα από έναν πλούσιο μπουφέ τοπικών προϊόντων και ολοκλήρωσαν τη μέρα τους με επίσκεψη στο μουσείο τέχνης του σχολείου. Η τέταρτη ημέρα επικεντρώθηκε στη δημιουργικότητα και τη διαπολιτισμική συνεργασία. Μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες, οι μαθητές γνώρισαν μουσικές από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, ενώ εργάστηκαν σε ομάδες για να περιγράψουν το «ιδανικό σχολείο».

Με τη βοήθεια εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι ιδέες τους μετατράπηκαν σε πρωτότυπα τραγούδια, συνδυάζοντας τη δημιουργική έκφραση με τις νέες τεχνολογίες. Το απόγευμα, στις όχθες του ποταμού στο Travo, πραγματοποιήθηκαν βιωματικές και γλωσσικές δραστηριότητες που ανέδειξαν την πολιτιστική ταυτότητα των συμμετεχουσών χωρών. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση στοιχείων της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και η ανάδειξη αξιών όπως η αλληλεγγύη, η αποδοχή και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο. Η τελευταία ημέρα είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Οι μαθητές συνδέθηκαν διαδικτυακά με το σχολείο τους στα Χανιά και συμμετείχαν σε κοινό παιχνίδι γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθησε η απονομή των πιστοποιητικών συμμετοχής και η τελετή λήξης, κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες τραγούδησαν μαζί την «Ωδή στη Χαρά», αποχαιρετώντας τους νέους φίλους που απέκτησαν και ανανεώνοντας το ραντεβού τους για μελλοντικές ευρωπαϊκές συνεργασίες. Στην εκπαιδευτική κινητικότητα συμμετείχαν η Διευθύντρια του 7ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων, Αναστασία Καστρινάκη, η δασκάλα της ΣΤ΄ τάξης Γιώτα Μπούρα και ο εκπαιδευτικός Γιάννης Τσαραμανίδης.

Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σημαντικές πτυχές του ιταλικού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής. Στο πλαίσιο της μετακίνησης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Μιλάνο και τη Μπολόνια, δύο από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιταλίας. Στο Μιλάνο, οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στα ιστορικά αξιοθέατα της πόλης και είχαν τη μοναδική εμπειρία να παρακολουθήσουν ρεσιτάλ πιάνου στο φημισμένο θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου, έναν από τους σημαντικότερους χώρους μουσικής και όπερας παγκοσμίως. Στη Μπολόνια γνώρισαν την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, τις ιστορικές πλατείες και τη ζωντανή ατμόσφαιρα της πόλης, αποκτώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ιταλικής κουλτούρας, της ιστορίας και της καθημερινότητας των κατοίκων της χώρας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σημασία των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συνεργασιών στην καλλιέργεια δημοκρατικών αξιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας και στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικές χώρες. Οι εμπειρίες, οι γνώσεις και οι φιλίες που δημιουργήθηκαν θα αποτελέσουν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους τους συμμετέχοντες.