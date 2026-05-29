Το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων στην Ιταλία

Στο πλαίσιο κινητικότητας μαθητών Erasmus+ ΚΑ1 (Διαπίστευση 2025) οκτώ μαθήτριες και μαθητές του σχολείου μας με τη συνοδεία δύο καθηγητριών επισκέφθηκαν το Istituto D’ Istruzione Superiore G. Bertacchi στην πόλη Λέκκο της Ιταλίας, το διάστημα 3-10 Μάϊου 2026. Στην κινητικότητα συμμετείχαν και δύο ομάδες μαθητών από τη Φιλανδία.

Το σχολείο που μας υποδέχθηκε διέθετε πολύ καλή οργάνωση και φιλοξένησε με θετική διάθεση τα παιδιά. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων οι μαθητές μας ήρθαν σε επαφή με την έννοια της πολυπολιτισμικότητας της Ευρώπης με τρόπο βιωματικό και δημιουργικό, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

Εμείς οι καθηγητές γνωρίσαμε τους συναδέλφους που ανήκαν στην ομάδα Erasmus και ενημερωθήκαμε για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας, τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου- το οποίο αριθμεί 1100 μαθητές – και περιηγηθήκαμε στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια και στο γυμναστήριο. Οι μαθητές μας ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με τους Ιταλούς και Φιλανδούς μαθητές με ένα παιχνίδι γνωριμίας. Στη συνέχεια παρουσίασαν το σχολείο και την πόλη τους και παρακολούθησαν μαθήματα.

Ακολούθησαν δράσεις και εργαστήρια σχετικά με τον βιώσιμο τουρισμό, την πολιτισμική κληρονομιά και την ανάδειξη των Ευρωπαϊκών αξιών.

Αυτές ήταν:

– Eπίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης Como , όπου ο Δήμαρχος Mairp Gattononi, μίλησε για τη δράση του Δήμου όσον αφορά την βιωσιμότητα του τουρισμού στην περιοχή. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε συζήτηση με καθηγητές και μαθητές σχετικά με την προσφορά και τα προβλήματα της υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης. Μάλιστα, οι μαθητές μας μίλησαν για τον αντίκτυπο του υπερτουρισμού στην πόλη των Χανίων.

– Επίσκεψη στο μουσείο της λίμνης Como, όπου παρουσιάστηκαν ιστορικά στοιχεία , έγινε εικονική ξενάγηση στη λίμνη και προβλήθηκε η ιστορία των παραλίμνιων οικισμών. Εκεί τα παιδιά γνώρισαν την βιοποικιλότητα της περιοχής και ευαισθητοποιήθηκαν σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Επιπλέον ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο μία περιοχή μπορεί να καλλιεργήσει το «slow tourism» , προκειμένου να διατηρηθεί ανέπαφη η φυσική ομορφιά.

– Εργαστήριο με θέμα την βιωσιμότητα του τουρισμού. Συζήτηση σχετικά με την επίτευξη ήπιας και λιγότερο παρεμβατικής για το περιβάλλον και τη ζωή των πολιτών, τουριστικής ανάπτυξης. Παρουσίασαν οι μαθητές των τριών σχολείων – Ιταλίας , Φιλανδίας και Ελλάδας- την εικόνα της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής τους (οι Ιταλοί της λίμνης του Como, οι Φιλανδοί του Rovaniemi –πόλη του Άη- Βασίλη και οι Έλληνες του νησιού της Κρήτης) και πρότειναν καινοτόμες λύσεις.

– «Παιχνίδι θησαυρού» στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές, χωρισμένοι σε μικτές ομάδες περιηγήθηκαν και φωτογράφισαν σημεία ενδιαφέροντος της πόλης Lecco. Την επόμενη ημέρα υλοποιήθηκε στην βιβλιοθήκη του σχολείου παρουσίαση της παραπάνω δραστηριότητας, στην οποία τα παιδιά μίλησαν για την εμπειρία που βίωσαν και για τις εντυπώσεις τους.

– Περιήγηση στην πόλη Bergamo, μία από τις πιο ιστορικές πόλεις της Λομβαρδίας και ξενάγηση στην παλιά πόλη ( στην Citta Alta), στην Piazza Vecchia, στον Καθεδρικό Ναό Santa Maria Maggiore.

- Περίπατος στο Μιλάνο και ξενάγηση στην Galleria Vittorio Emanuelle, στο θέατρο alla Scala, (Σκάλα του Μιλάνου) και στον Καθεδρικό ναό (Duomo ). Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική και την οικολογική καινοτομία του Μιλάνου.

– Συμμετοχή σε δραστηριότητες και παιχνίδια γνώσεων οργανωμένα από τους Ιταλούς μαθητές.

– Ανταλλαγή εμπειριών, παρουσίαση και αλληλοδιδασκαλία των παραδοσιακών χορών της χώρας τους.

– Περίπατος γύρω από τη λίμνη Como. Αισθητική απόλαυση του φυσικού τοπίου και ανάδειξη μέσω της πεζοπορίας της αναγκαιότητας για καθημερινή σωματική άσκηση.

– Δραστηριότητες αφιερωμένες στην « Ημέρα Ευρώπης», όπως μετάφραση της φράσης «Ημέρα της Ευρώπης» σε 10 ευρωπαϊκές γλώσσες, παρουσίαση δέκα χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών μνημείων, μουσικές δραστηριότητες με στίχους τραγουδιών που σχετίζονται με την άρση του ρατσισμού, των στερεοτύπων, την κατάργηση των συνόρων των κρατών και αιτιολόγηση των επιλογών τους στην ολομέλεια. Όλα αυτά θα τοποθετούνταν υποθετικά σε μία χρονοκάψουλα την οποία θα άνοιγαν μετά από πενήντα χρόνια.

Συνολικά, η εμπειρία της κινητικότητας αποτέλεσε για τους μαθητές μας ένα σημαντικό βίωμα που τους έφερε σε επαφή με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ταυτόχρονα, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για την βιωσιμότητα του τουρισμού και την ομαλή τουριστική ανάπτυξη μιας χώρας, έτσι ώστε να μην χάσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πολιτισμού της. Επιπλέον ανέπτυξαν τόσο τις επικοινωνιακές και τις γλωσσικές τους ικανότητες, όσο και τον ψηφιακό γραμματισμό, εφόσον οι ενδοσχολικές δραστηριότητες οργανώθηκαν με την χρήση tablet και διαδικτύου. Αποτέλεσε μία θετική εμπειρία που θα τους συνοδεύει στο μέλλον επηρεάζοντας θετικά τη στάση τους ως ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες της Ευρώπης.

Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Στεφανία Αρχοντάκη, Χρυσούλα Βατσάκη

Οι εμπειρίες των μαθητών

«Μέσα από το πρόγραμμα Erasmus είχα την ευκαιρία να ζήσω μία μοναδική εμπειρία στην Ιταλία. Πήγα στο Lecco και γνώρισα από κοντά την ιταλική κουλτούρα και την καθημερινότητα των κατοίκων. Στο σχολείο συμμετείχαμε σε μαθήματα, παρουσιάσεις και ομαδικές δραστηριότητες σχετικά με τη βιωσιμότητα και τον τουρισμό, ενώ συνεργαστήκαμε με μαθητές από άλλες χώρες και δημιουργήσαμε νέες φιλίες. Επισκεφθήκαμε επίσης το Δημαρχείο του Lecco, το μουσείο της λίμνης Κόμο καθώς και τη Βαρένα, το Μπέργκαμο και το Μιλάνο, όπου κάναμε βόλτα. Ήταν μία εμπειρία γεμάτη όμορφες στιγμές και αναμνήσεις που θα μου μείνουν αξέχαστες.

Μαρία Τσουρουνάκη

Η επίσκεψή μας στο Lecco της Ιταλίας ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία και ευκαιρία να καταλάβουμε τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι σε διαφορετικές περιοχές. Διάφορες δραστηριότητες καθημερινά μας κρατούσαν απασχολημένους, ενώ ταυτόχρονα αποκτήσαμε γνώσεις σε θέματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα γνωρίζαμε. Είδαμε και άλλες πόλεις εκτός από το Lecco, όπως τη Βαρένα, το Μπελάτζιο και την Μπέργκαμο. Γνωρίσαμε πολλά παιδιά από τη Φιλανδία και πλέον είμαστε πιο «πλούσιοι» στις φιλίες μας και στην κοινωνικοποίηση μας. Είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ζήσω μία τέτοια εμπειρία και το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε άλλους μαθητές.

Κέλλυ Χατζησταύρου

Πριν από λίγες μέρες, επισκεφτήκαμε, εμείς οι μαθητές του 4ου ΓΕΛ την πόλη Lecco της Ιταλίας. Εκεί, γνώρισα καινούργια άτομα με τα οποία περνούσα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μου. Στο σχολείο ασχοληθήκαμε με πολλές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες μπόρεσα και γνώρισα ακόμα περισσότερα παιδιά από τη Φιλανδία και από την Ιταλία. Η τελευταία μέρα ήταν αρκετά διασκεδαστική καθώς κάναμε μία βόλτα γύρω από την πόλη με τα πόδια και επίσης ασχοληθήκαμε με ένα πρότζεκτ σχετικά με την Ευρωπαϊκή ημέρα . Παρόλο που αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες, καταφέραμε όλοι και περάσαμε υπέροχα.

Παντελής Μπινάκης

Η επίσκεψή μας στην Ιταλία αποτέλεσε μία ενδιαφέρουσα και διαφορετική εμπειρία. Παρ’ όλο που οι μετακινήσεις ήταν δύσκολες λόγω των μακρινών αποστάσεων, οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν είχαν οργανωθεί σωστά ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά χωρίς ταυτόχρονα να κουράζονται και να αποσπάται η προσοχή τους. Επισκεφθήκαμε πόλεις με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα αλλά και γραφικές πόλεις με υπέροχη αρχιτεκτονική. Τόσο το Μιλάνο όσο και το Μπέργκαμο, μας προσέφεραν πολλές καινούργιες αναμνήσεις και γνώσεις μέσα από την ιταλική κουλτούρα.

΄Αννα Θωμάκου

Οι δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus ήταν μια απίστευτη εμπειρία για όλους. Πήγαμε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην πόλη Lecco όπου εκεί βρισκόταν το σχολείο των παιδιών. Επισκεφτήκαμε την πόλη Bergamo , το Μιλάνο, την Βαρένα και τη λίμνη Κόμο. Στο σχολείο κάναμε πολλές δραστηριότητες. Γνωριστήκαμε με τους μαθητές από την Ιταλία και τη Φιλανδία μέσω παιχνιδιού. Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία γιατί εκτός από γνώσεις, μας χάρισε νέες φιλίες και όμορφες αναμνήσεις.

Ευγγελία Φέκκα

Στο πρόγραμμα Erasmus περάσαμε υπέροχα και ζήσαμε μία μοναδική εμπειρία. Ως μαθήτρια της Β΄Λυκείου γνώρισα νέους ανθρώπους και κάναμε πολλές γνωριμίες με τα άλλα άτομα που συμμετείχαν, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις. Παράλληλα, γνωρίσαμε την πόλη Lecco και μάθαμε περισσότερα για την κουλτούρα και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Παρόλο που οι αποστάσεις ήταν μακρινές, βιώσαμε μία μοναδική εμπειρία. Επισκεφτήκαμε επίσης το Μπέργκαμο, το Μιλάνο και τη Βαρένα, όπου είδαμε πανέμορφα τοπία και σημαντικά αξιοθέατα όπως ήταν το Duomo, η Galleria Vitoria , η Cappella Colleoni. Το ταξίδι αυτό θα μου μείνει αξέχαστο γιατί συνδύασε μάθηση, διασκέδαση και μοναδικές αναμνήσεις.

Κατερίνα Θεοδωράκη

Με το πρόγραμμα Erasmus κερδίσαμε πολλές εμπειρίες και μας δημιουργήθηκαν ευχάριστες αναμνήσεις. Μείναμε στην πόλη Lecco που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Κόμο, αλλά επισκεφθήκαμε και τις πόλεις Μπέργκαμο και Μιλάνο. Οι πρωινές μας δραστηριότητες περιλάμβαναν γνωριμία με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, δημιουργία και παρουσίαση εργασιών , γνωριμία με την πόλη και τα αξιοθέατα και πολλά άλλα ακόμα. Γενικότερα, ήταν μια απίστευτη εμπειρία σε μια πανέμορφη πόλη με ευγενικό πληθυσμό που θα μας μείνει αξέχαστη.

Ηλίας Μπότσαρης

Το ταξίδι Erasmus στην Ιταλία ήταν μία υπέροχη εμπειρία και πέρασα πραγματικά πολύ όμορφα. ΟΙ άνθρωποι εκεί ήταν πολύ φιλόξενοι και μας έκαναν να νιώσουμε όμορφα και άνετα από την πρώτη στιγμή. Ασχοληθήκαμε με πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, συνεργαστήκαμε με παιδιά από άλλες χώρες και δημιουργήσαμε όμορφες αναμνήσεις. Επίσης επισκεφθήκαμε τη Βαρένα, το Μπέργκαμο, και το Μιλάνο, όπου γνωρίσαμε νέα μέρη και διαφορετικές κουλτούρες. Ήταν ένα ταξίδι που θα θυμάμαι πάντα με χαρά.

Ελπίδα Σκουνάκη