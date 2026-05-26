Το 3ο ΓΕΛ Χανίων στο Βέλγιο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
» Στο πλαίσιο Προγράµµατος Erasmus+

Με πολλές εµπειρίες, νέες φιλίες και σηµαντικές εικόνες από την καρδιά της Ευρώπης επέστρεψε η αποστολή του 3ου ΓΕΛ Χανίων από την πόλη Lier του Βελγίου, όπου συµµετείχε σε κινητικότητα µαθητών/τριών στο πλαίσιο προγράµµατος Erasmus+ KA121-SCH. Το 3ο ΓΕΛ Χανίων είναι σχολείο ∆ιαπίστευσης Erasmus+, ενισχύοντας σταθερά την ευρωπαϊκή του παρουσία και εξωστρέφεια.

Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2026, µαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί του σχολείου φιλοξενήθηκαν στο Sint Gummarus College, που βρίσκεται στην πόλη Lier του Βελγίου, συµµετέχοντας σε κοινές δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες µαζί µε σχολεία από διάφορες χώρες, µε θεµατικές που είχαν να κάνουν µε το περιβάλλον, τη διαφορετικότητα και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Στην κινητικότητα συµµετείχαν αποστολές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία, τη Φινλανδία και τη Γαλλική Πολυνησία, δηµιουργώντας ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειριών.

Ιδιαίτερη σηµασία είχε το γεγονός ότι η επίσκεψη αποτέλεσε ανταπόδοση της φιλοξενίας που είχαν προσφέρει οικογένειες µαθητών και µαθητριών  του 3ου ΓΕΛ Χανίων τον περασµένο Νοέµβριο σε µαθητές και µαθήτριες από το Βέλγιο. Οι δεσµοί που δηµιουργήθηκαν ενισχύθηκαν ακόµη περισσότερο µέσα από τη διαµονή των Χανιωτών µαθητών και µαθητριών σε βελγικές οικογένειες.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής τους, οι µαθητές και µαθήτριες του 3ου ΓΕΛ Χανίων συµµετείχαν σε δράσεις εντός του σχολείου, ενώ παράλληλα επισκέφθηκαν τις Βρυξέλλες και την Αµβέρσα, γνωρίζοντας από κοντά την ιστορία, τον πολιτισµό και την καθηµερινότητα του Βελγίου.

Το 3ο ΓΕΛ Χανίων συνεχίζει µέσα από το πρόγραµµα Erasmus+ να ενισχύει την εξωστρέφεια και τη συµµετοχή των µαθητών σε ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές δράσεις, προσφέροντάς τους πολύτιµες εµπειρίες και επαφή µε διαφορετικές κουλτούρες και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

