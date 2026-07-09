Το 2ο Γυμνάσιο Χανίων στην Τσεχία

» Ένα ταξίδι συνεργασίας και εκπαιδευτικής εξέλιξης

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2025-1-EL01-KA121-SCH-000324093 το 2ο Γυμνάσιο Χανίων πραγματοποίησε δραστηριότητα παρακολούθησης εργασίας (Job Shadowing) στην Τσεχία. Στην κινητικότητα συμμετείχαμε η Πρώιμου Όλγα-Χριστίνα, η Ρίζου Ευρώπη, καθηγήτρια και η Λεωνιδάκη Ελισσάβετ, καθηγήτριες Γαλλικών, Ιταλικών και Γερμανικών αντίστοιχα, και επισκεφτήκαμε το Základníškola a Mateřskáškola που βρίσκεται στο Králův Dvůr της Πράγας από τις 19 έως τις 22 Μαΐου 2026.

1 από 2

Στο ταξίδι μας συνδυάσαμε την ιδιαίτερη εμπειρία της φιλοξενίας στο σχολείο με τη γνωριμία της ιστορίας και του πολιτισμού της Τσεχίας. Συγκεκριμένα, είχαμε τη δυνατότητα να εξοικειωθούμε με το τσέχικο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ επιπλέον συμμετείχαμε σε μαθήματα διδασκαλίας του αντικειμένου μας (ξένες γλώσσες) βασισμένα σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με ψηφιακά εργαλεία, ομαδοσυνεργατικές μεθόδους και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Παράλληλα, ανταλλάξαμε με τους Τσέχους συναδέλφους ιδιαιτέρως εποικοδομητικές απόψεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της γνώσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την ομαλή ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο του Job Shadowing, συμμετείχαμε επίσης σε ένα δημιουργικό eTwinning project, όπου οι μαθητές παρουσίασαν παραδοσιακές τσέχικες συνταγές και στοιχεία της χώρας τους, όπως πολιτισμό, τουρισμό και τοπικά θέματα, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία (Jeopardy, Genially, Worldwall, Kahoot). Οι παρουσιάσεις και τα παιχνίδια που δημιούργησαν ήταν πολυτροπικά, με κείμενο και φωτογραφίες, και αναρτήθηκαν στο Padlet, ώστε οι μαθητές/τριες από την Τουρκία, όπου βρίσκεται το σχολείο με το οποίο συνεργάζονται οι Τσέχοι καθηγητές, να τα εξερευνήσουν, να δοκιμάσουν συνταγές και να ανταλλάξουν απόψεις. Η δράση προώθησε την ομαδοσυνεργατική μάθηση, τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μέσων και τη διαπολιτισμική επικοινωνία, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ μαθητών των δύο χωρών.

Σε ένα από τα μαθήματα της γερμανικής γλώσσας, παρακολουθήσαμε την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές/τριες, αφού έλαβαν τις κατάλληλες οδηγίες από την εκπαιδευτικό, παρήγαγαν διαλόγους, τους οποίους χρησιμοποίησαν για να ενισχύσουν την παραγωγή προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα με τρόπο βιωματικό και δημιουργικό. Το αποτέλεσμα ήταν η συνειδητοποίηση ότι ο πειραματισμός με το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή διαφορετικών ειδών έκφρασης, διευρύνοντας τις γλωσσικές δεξιότητες.

Μία από τις πιο δυναμικές δράσεις του προγράμματος ήταν η ημέρα αφιερωμένη στον μύθο του Θησέα και Μινώταυρου, στην οποία συμμετείχαμε ενεργά. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, παρουσιάσαμε τον μύθο με προβολή και ζωντανή περιγραφή με χειρονομίες που αντιστοιχούσαν σε έννοιες και λέξεις, ώστε οι μαθητές/τριες να έχουν το απαραίτητο πλαίσιο. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες με ονόματα μυθολογικών ηρώων και συμμετείχαν σε μία αποστολή, χρησιμοποιώντας ένα χάρτινο κλειδί με λαβύρινθο και κωδικό QR για τις οδηγίες. Στον χώρο του σχολείου είχαν στηθεί διάφορα checkpoints με παιχνίδια γνώσεων και δραστηριότητες βασισμένες στον μύθο, ανάμεσά τους και το δικό μας Crete Checkpoint, όπου οι μαθητές επέλεγαν τυχαίες προτάσεις στα αγγλικά και, μέσα από συνεργασία, μιμούνταν τις αντίστοιχες χειρονομίες για να κερδίσουν επιπλέον βαθμούς. Οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν με θέρμη και ενθουσιασμό·παρότι στην αρχή ήταν λίγο αγχωμένοι. Σύντομα χαλάρωσαν και διασκέδασαν ιδιαίτερα με το παιχνίδι της μίμησης. Την επόμενη ημέρα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων στις τρεις πρώτες ομάδες. Λόγω της κρητικής μας προέλευσης και της θεματικής του παιχνιδιού, μας ανατέθηκε να απονείμουμε το βραβείο στην πρώτη ομάδα.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές/τριες συμμετείχαν επίσης σε μία ιδιαίτερα δημιουργική δραστηριότητα, τη δημιουργία vlog. Χωρισμένοι σε ομάδες, έλαβαν από την καθηγήτρια τους διάφορα οικιακά αντικείμενα και, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εκφράσεις σε Μέλλοντα, κλήθηκαν να φανταστούν ότι αυτά τα αντικείμενα προέρχονταν από το μέλλον και είχαν εντελώς διαφορετική χρήση από τη συνηθισμένη. Οι ομάδες ετοίμασαν σύντομα σενάρια και στη συνέχεια, με τη χρήση των κινητών τους, βγήκαν από την αίθουσα για να γυρίσουν τα βιντεάκια τους και επέστρεψαν για την προβολή και συζήτησή τους. Η δραστηριότητα αυτή ενίσχυσε τη συνεργασία, την κατανόηση ενός γραμματικού φαινομένου, τη φαντασία, την κριτική ικανότητα και τη δημιουργική χρήση των ψηφιακών μέσων.

Ακόμη, συμμετείχαμε ενεργά σε ημερήσια δράση του σχολείου αφιερωμένη στον εμπλουτισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο τη στήριξη των μαθητών που ασχολούνται με την τέχνη. Επίσης, καλλιεργήσαμε με τους εκπαιδευτικούς του τσέχικου σχολείου μια ατμόσφαιρα σεβασμού, αποδοχής και ευρωπαϊκής συνεργασίας, ενώ αποκομίσαμε σημαντικές πολιτισμικές εμπειρίες μέσα από τις επισκέψεις μας σε μουσεία και ιστορικά μνημεία της Πράγας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας διευρύναμε τις γνώσεις μας, δημιουργήσαμε όμορφες αναμνήσεις και καινούργιες φιλίες και ενθαρρύναμε τη μελλοντική συνεργασία των δύο σχολείων. Κυρίως όμως μοιραστήκαμε το μήνυμα ότι οι ξένες γλώσσες μάς ενώνουν και μας ανοίγουν γέφυρες επικοινωνίας και πολιτισμού.