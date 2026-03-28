Το 2ο Γυµνάσιο Χανίων στην Ολλανδία μέσω του Erasmus+

Στο Ρότερνταµ της Ολλανδίας, την πόλη και χώρα καταγωγής του Έρασµου, βρέθηκε οµάδα µαθητών του 2ου Γυµνασίου Χανίων κατά την πρώτη εβδοµάδα του Μάρτη 2026 στο πλαί΄σιο κινητικότητας Erasmus+ (2025-1-EL01-KA121-SCH-000324093).

Ο Έρασµος, του οποίου το όνοµα διόλου τυχαία δόθηκε στα προγράµµατα Erasmus+, έζησε από το 1466 ως το 1536 και για σπουδές, διδασκαλία και µελέτη ταξίδεψε και διέµεινε σε διάφορες χώρες: Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία, διευρύνοντας διαρκώς τον ορίζοντά του, σε εποχές µάλιστα όπου οι µετακινήσεις ήταν σαφώς δυσκολότερες από τις σηµερινές. Ας επιστρέψουµε όµως στο δικό µας ταξίδι από το οποίο οι µαθητές επέστρεψαν ενθουσιασµένοι και οι καθηγήτριες περήφανες για τους µαθητές τους!

Συνεχίζοντας τη µακρόχρονη συνεργασία µας µε το σχολείο Roncalli mavo, απολαύσαµε τη φιλοξενία καθηγητών, µαθητών και των οικογενειών τους. Ζήσαµε τα ποδήλατα ως αυτονόητο µέσο καθηµερινής µετακίνησης σε άνετους ποδηλατόδροµους. Ξεναγηθήκαµε σε διάφορους χώρους µε σκοπό οι συµµετέχοντες να γνωρίσουν µια Ευρωπαϊκή χώρα µε την ιστορία και την κουλτούρα της καθώς και την τεχνολογική της πρόοδο. Την πρώτη µέρα επισκεφτήκαµε στη Χάγη και στο χώρο Omniversum τη διαδραστική έκθεση για τους 17 παγκόσµιους στόχους για την αειφορία, ενώ ακολούθως παρακολουθήσαµε σε θόλο ταινία για το φυσικό περιβάλλον, όπου τονίζεται η αξία κάθε κρίκου της τροφικής αλυσίδας. Εικόνες υπέροχες και επιβλητικές. Ακόµη, περιδιαβήκαµε τα δροµάκια στο πάρκο Madurodam, όπου βρίσκονται µικρογραφίες αξιοθέατων και τεχνολογικών επιτευγµάτων από πολλές πόλεις της Ολλανδίας. Επιπλέον, εκεί ο κάθε επισκέπτης µπορεί να βρεθεί σε διαδραστικούς χώρους που τον φέρνουν κοντά στην ιστορία της Ολλανδίας, την τέχνη και τη διαχρονική εκµετάλλευση του ανέµου ως πηγής ενέργειας.

Την επόµενη µέρα κοντά στο Άµστερνταµ επισκεφτήκαµε το χωριουδάκι Zaanse Schans όπου διατηρούνται ανεµόµυλοι σε φυσικό µέγεθος επισηµαίνοντας την αιολική ενέργεια ως διαχρονικό κοµµάτι της ζωής, ενώ παράλληλα υπάρχουν εργαστήρια τυριού, ξύλου, κλπ, και µπορεί κανείς να αντιληφθεί τι συνέθετε παραδοσιακά την τοπική οικονοµία. Αυτή η αντίληψη ενισχύεται µέσα από τις εγκαταστάσεις του µουσείου Zaans και την εµπειρία Verkade που προσφέρει µια καθηλωτική, νοσταλγική µατιά σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας και µπισκότων του 20ού αιώνα. Οι µαθητές είδαν αυθεντικά µηχανήµατα, εξερεύνησαν την ιστορία της ολλανδικής µάρκας που ιδρύθηκε το 1886 και σχεδίασαν περιτυλίγµατα σοκολάτας. Σε έναν νέο χώρο στο Άµστερνταµ, το Highlights of Holland, βιώσαµε πτυχές τόσο της ιστορίας όσο και της καθηµερινής ζωής παλιά και τώρα στη χώρα αυτή. Ο διαδραστικός χαρακτήρας των µουσειακών χώρων είναι οπωσδήποτε µια πραγµατικότητα πλέον που καθιστά πολύ πιο ενεργητική τη συµµετοχή των επισκεπτών.

Στην πόλη Gouda, που προφέρεται Χάουντα και όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Έρασµος, πήραµε πολλές πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής του τυριού gouda (που φυσικά επίσης προφέρεται χάουντα!), από τη στιγµή που βόσκουν οι αγελάδες µέχρι την ολοκλήρωση της τυροκοµικής εργασίας, κλείνοντας µε γευσιγνωσία και αναγνώριση της φάσης ωρίµανσης του τυριού. Γεύση περιλάµβανε και η αµέσως επόµενη επίσκεψη σε εργαστήριο παραγωγής βάφλας, ένα από τα παραδοσιακά γλυκίσµατα της Ολλανδίας.

Αφού οι µαθητές έφτιαξαν τις δικές τους βάφλες στο σχολείο, πήραν µέρος σε καλλιτεχνική δραστηριότητα συνθέτοντας µια φιγούρα σχηµατίζοντας µε χαρτί πολιτισµικά στοιχεία της Ολλανδίας και της Ελλάδας, και χορεύοντας παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς µαζί µε τους Ολλανδούς µαθητές, πήγαµε για δεύτερη φορά στη Χάγη. Αυτή τη φορά στο µουσείο τέχνης Mauritshuis, όπου εστιάσαµε στους πίνακες του Ρέµπραντ «Μάθηµα ανατοµίας» και του Vermeer «Το κορίτσι µε το µαργαριταρένιο σκουλαρίκι» – για τους οποίους οι µαθητές µας είχαν ήδη ετοιµάσει εργασίες, ενώ αντίστοιχα οι Ολλανδοί µαθητές είχαν ασχοληθεί µε τον Ελ Γκρέκο. Στη συνέχεια, γνωρίσαµε το µεσαιωνικό σωφρονιστικό σύστηµα της χώρας µέσα από µια ξενάγηση σε χώρους κράτησης και βασανιστηρίων στο Gevangenpoort, την Πύλη των Φυλακισµένων. Σίγουρα το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης (ICJ), που εδρεύει στο Παλάτι της Ειρήνης και είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ αποτελεί µια πολύ θετική εξέλιξη στον τοµέα της δικαιοσύνης! Η Χάγη εξάλλου αποτέλεσε µια καλή αφορµή για να συζητήσουµε για διάφορους Ευρωπαϊκούς θεσµούς.

Ας κλείσουµε µε τα όµορφα λόγια της κ. Γκάγκα που για πρώτη φορά συµµετείχε σε οµαδική κινητικότητα Erasmus+: «Το οδοιπορικό της σχολικής µας οµάδας στην Ολλανδία ήταν ένα ταξίδι γνώσης µέσα από τα µάτια των µαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών. Η επίσκεψη δέκα µαθητών µας στην Ολλανδία, από το Ρότερνταµ και τη Χάγη µέχρι την Γκούντα και το Άµστερνταµ, υπήρξε ο καρπός µιας πολύµηνης συστηµατικής προετοιµασίας. Με αγάπη και έγνοια, εργαστήκαµε εντατικά πριν την αναχώρηση, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε στην υποδειγµατική συνεργασία και το ήθος των παιδιών σε κάθε µας βήµα. Ως συνοδοί, νιώθουµε βαθιά ικανοποίηση βλέποντας τους κόπους µας να καρποφορούν και συνεχίζουµε µε το ίδιο µεράκι τη διάχυση των αποτελεσµάτων. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς για την πολύτιµη εµπιστοσύνη τους. Αυτή η αµφίδροµη εκτίµηση µας δίνει δύναµη να οραµατιζόµαστε ήδη τις επόµενες κοινές µας εξορµήσεις».

Μαρία Φουρουντζόγλου, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στο 2ο Γυµνάσιο Χανίων.