Το 1555 του ΕΦΚΑ

Πολίτης χθες επιχείρησε να επικοινωνήσει με την 24ωρη εξυπηρέτηση του ΕΦΚΑ στο 1555. Τηλεφώνησε μια, δυο, τρεις φορές. Πάντα όλες οι γραμμές ήταν κατειλημμένες όπως ενημερωνόταν. Και πάντα μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, δεν μπορούσε άλλο να περιμένει, όπως μας ανέφερε. Προσπαθήσαμε και εμείς, να επικοινωνήσουμε το απόγευμα με το 1555, αλλά ήταν αδύνατον. Πάντα οι εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ ήταν απασχολημένοι, όπως έλεγε το φωνητικό μήνυμα. Από τη μια λογικό, όταν με το 1555 επικοινωνεί όλη η Ελλάδα. Από την άλλη, το υπουργείο Εργασίας μήπως θα έπρεπε να είχε περισσότερο προσωπικό και γραμμές στο 1555 για την εξυπηρέτηση των πολιτών που καλούν στην 24ωρη αυτή τηλεφωνική γραμμή αλλά, όπως φαίνεται, δύσκολα μπορούν να έχουν ακρόαση και συνομιλία;