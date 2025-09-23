menu
Πολιτισμός

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υποδέχεται και τιμά τον Εμίρ Κουστουρίτσα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Εμίρ Κοστουρίτσα, θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο στο 13ο φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων.

 

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «στις ταινίες του, η ένταση και η εξωστρέφεια αλληλοσυνδέονται μαγικά με την εσωτερικότητα. Η φιλοσοφική σκέψη συναντά τη λαϊκή θυμοσοφία. Το «πραγματικό» στοιχείο βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με το παραμυθιακό, συνοδευόμενα πάντα από τις χαρακτηριστικές μουσικές των Βαλκανίων.
Οι ιστορίες του, καυστικές, γλυκόπικρα χιουμοριστικές και σατιρικές, φτιαγμένες με τα υλικά του προσωπικού του οράματος, αφηγούνται «άβολες» αλήθειες και διακρίνονται για την βαθιά ανθρωπιστική τους προσέγγιση, με σουρεαλιστικό και ταυτόχρονα ρεαλιστικό τρόπο, γεγονός που δίνει μια μοναδική ταυτότητα στις ταινίες του. Όμοια, αφήνει τη σφραγίδα του και το βαλκανικό στοιχείο, τόσο ισχυρό ώστε να αποτελεί στον κόσμο του κινηματογράφου το αποτύπωμα της χερσονήσου. Συνδετικός κρίκος των παραπάνω μια ξεχωριστή κινηματογραφική αισθητική, οπτικές πανδαισίες που μας καθηλώνουν.

Στις αποσκευές του, ανάμεσα στα πολλά βραβεία που έχει κερδίσει, κουβαλάει δυο χρυσούς φοίνικες, για τις ταινίες του «Ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές» και «Underground» και το βραβείο σκηνοθεσίας για τον «Καιρό των τσιγγάνων».

Ο ίδιος λέει: «Οι αληθινοί καλλιτέχνες στέκονται πάντα στο πλευρό του δίκιου και της αλήθειας…Όσο για εμένα… Πάντα αισθάνομαι σαν το κερί που καίει σκορπώντας φως για τους ανθρώπους που είναι γύρω του.»

Έχουμε τη τιμή φέτος να σκορπίσει το φως του, για τις δικές μας καρδιές και το νου.

Με πέντε από τις ταινίες του και μια αφιερωματική έκδοση το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων τον υποδέχεται, τον τιμά και του απονέμει το ΤΙΜΗΤΙΚΟ αναμνηστικό του ΒΡΑΒΕΙΟ

Κυρίες και Κύριοι,

Ο Εμίρ Κουστουρίτσα στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων»

