Τμήμα βόλεϊ δημιουργεί η ΑΕ Πλατανιά

Μετά το τµήµα µπάσκετ που τα τελευταία χρόνια γράφει ιστορία και θα εξασφάλισε για πρώτη φορά παρουσία σε εθνική κατηγορία (γυναίκες) η ΑΕ Πλατανιά προχωράει και στην δηµιουργία τµήµατος βόλεϊ. Η σχετική ενηµέρωση:

«Η Αθλητική Ένωση Πλατανιά µε ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη δηµιουργία της νέας της Οµάδας Βόλεϊ, της µοναδικής οργανωµένης οµάδας πετοσφαίρισης στον ∆ήµο Πλατανιά. Με τη νέα αυτή προσθήκη, ο σύλλογός µας διευρύνει τις αθλητικές του δραστηριότητες, καθώς ήδη διαθέτει µε επιτυχία τµήµατα µπάσκετ, προσφέροντας ακόµα περισσότερες δυνατότητες άθλησης στη νεολαία και στους κατοίκους της περιοχής µας. Έχουµε ήδη εξασφαλίσει την εγγραφή της οµάδας βόλεϊ στην Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), θέτοντας από την πρώτη στιγµή γερές βάσεις για την ανάπτυξη και τη συµµετοχή της σε επίσηµες διοργανώσεις. Οι προπονήσεις θα πραγµατοποιούνται στο Κλειστό Γυµναστήριο Ταυρωνίτη, µε το πρόγραµµα να ανακοινωθεί σύντοµα. Καλούµε παιδιά, νέους και ενήλικες που αγαπούν το βόλεϊ να γίνουν µέρος αυτής της νέας προσπάθειας και να συµβάλουν στη δηµιουργία µιας δυνατής αθλητικής οικογένειας. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, στείλτε µήνυµα (inbox) στη σελίδα µας. Αθλητική Ένωση Πλατανιά Με δυναµική παρουσία στο µπάσκετ και πλέον και στο βόλεϊ, συνεχίζουµε να επενδύουµε στον αθλητισµό και τη νεολαία του τόπου µας».