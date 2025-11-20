Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων στην Κρήτη – Χρυσοχοΐδης: Θα ξεριζώσουμε το κακό

Η συνέπεια, η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, η ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη, η αυστηροποίηση και η νέα νομοθεσία που αφορά στα όπλα και την οπλοκατοχή, αλλά και η διαβεβαίωση ότι ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντιλαμβάνονται πλήρως τη βούληση του λαού για υγιείς κοινωνίες, ηρεμία στην καθημερινότητα και ασφάλεια, ήταν το κυρίαρχο μήνυμα του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από το Ρέθυμνο, όπου βρέθηκε σήμερα με τους επιτελείς και αξιωματικούς που ηγούνται από την Αθήνα και στην Κρήτη το νέο τοπίο αστυνόμευσης και αισθήματος ασφάλειας στο νησί.

Όπως είπε ο υπουργός, «θα είμαι όσες φορές χρειαστεί στο νησί», ανακοινωνοντας τα μέτρα και τη νέα στόχευση, η οποία κινείται σε 3 άξονες.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον υπουργό, θα υπάρξει άμεσα η επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι νέες επιχειρησιακές στρατηγικές που θα αλλάξουν το τοπίο, καταπολεμώντας την ανομία και την εγκληματικότητα, όπως ανέφερε.

Για την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι θα υπάρξουν καθοριστικές αλλαγές που αναβαθμίζουν την αστυνομική παρουσία και αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στο νησί.

Συγκεκριμένα:

Αναβάθμιση σε Υποδιεύθυνση:

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση με πλήρη διαρθρωτική δομή, όπως η Θεσσαλονίκη. Με ταυτόχρονη ενίσχυση Προσωπικού, δηλαδή, άμεση προσθήκη 100 νέων αστυνομικών (ερευνητών – αναλυτών – επιχειρησιακών ομάδων) στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Υ.Α.Ο.Ε.) Κρήτης για ισχυρότερη επιχειρησιακή ικανότητα.

Επίσης θα υπάρξει η νέα οργάνωση – επιχειρησιακή αναβάθμιση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.). Ενοποίηση Τ.Α.Ε. με Ο.Π.Κ.Ε. για ενιαία επιχειρησιακή δράση σε κάθε Νομό. Τα Τ.Α.Ε. υπάγονται απευθείας στους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας για μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότητα. Θα γίνει επιλογή στελεχών βάσει 12ήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος από το Τμήμα Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, ενώ θα ισχύει ετήσια αξιολόγηση και συντηρητική εκπαίδευση. Παράλληλα θα γίνει η προσθήκη 40 νέων αστυνομικών και σύγχρονου εξοπλισμού.

Σχετικά με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης Θα συσταθούν 5 Τμήματα και συγκεκριμένα:

– Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών

– Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων

– Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης & Εμπορίας Ανθρώπων & Αγαθών

– Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Τμήμα Πληροφοριών & Διοικητικής Υποστήριξης με σύνολο δύναμης 122 άτομα (100 νέοι Αστυνομικοί και 22 που ήδη υπηρετούν).

Σχετικά με το Τμήμα Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων ο υπουργός δήλωσε ότι είναι «ένα νέο Τμήμα που δημιουργείται αποκλειστικά για την Κρήτη, με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας του νησιού».

Ταυτόχρονα θα γίνουν από εδώ και στο εξής, στοχευμένες δράσεις διερεύνησης και καταπολέμησης που θα αφορούν, τα:

Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών) / Παράνομης διακίνησης και χρήσης όπλων / Εκβιάσεων / Ληστειών – Κλοπών – Ζωοκλοπών /Αγροζημιών.

Σχετικά με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, ο υπουργός ανακοίνωσε τη σύγκροτηση νέας επιχειρησιακής μονάδας, η έδρα της οποίας ορίζεται στις Μοίρες, του Δήμου Φαιστού. Στόχος είναι η συγκρότηση μιας οργανωμένης, ισχυρής, καθαρά επιχειρησιακής μονάδας διαρθρωμένης σε επίλεκτες Ομάδες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, εκπαιδευμένες και πλήρως εξοπλισμένες, ικανές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ειδικές συνθήκες παραβατικότητας της Μεσσαράς, η οποία θα εγκατασταθεί σε νέο κτήριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα είναι έτοιμο περίπου στα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Εκεί θα υπάγονται:

«Τ.Α.Ε Μεσσαράς: Επιχειρησιακή υπαγωγή. Η εποπτεία τους παραμένει στη Δ/νση Αστυνομίας Ηρακλείου.

Α.Τ. Φαιστού & Α.Τ Αστερουσίων: Καλύπτουν την εξυπηρέτηση των πολιτών: διαβατήρια – ταυτότητες – υποβολή μηνύσεων κλπ» .

Σημαντική εξέλιξη και απόφαση του υπουργείου είναι και η: Συγκρότηση Νέων Επιχειρησιακών Ομάδων Έρευνας και Δίωξης Ειδικών Εγκλημάτων για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, σύνταξη δικογραφιών σοβαρών εγκλημάτων και σχεδιασμός – οργάνωση ειδικών Επιχειρήσεων.

*Από την ΔΙ.ΑΣ για την αντιμετώπιση σοβαρής εγκληματικότητας λόγω ευελιξίας και ικανότητας για άμεση και ταχεία ανταπόκριση με άξονα δράσης: «Αστική και πεδινή περιαστική περιοχή (Άγιοι Δέκα – Καπαριανά – Μοίρες -Τυμπάκι – Κόκκινος Πύργος)».

*Από την Ο.Ε.Π.Τ.Α. για την αντιμετώπιση βαρύνουσας -επικίνδυνης τροχαίας παραβατικότητας και μικτές επιχειρήσεις ελέγχων.

Όπως τόνισε αναλυτικά ο κ.Υπουργός και αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ:

«Όπως είχα πει πριν λίγες μέρες, όταν ξαναήρθα στην Κρήτη, αυτή δεν είναι μια επίσκεψη ούτε ευκαιριακή ούτε κατόπιν εορτής.

Είμαι εδώ για να δώσω ένα σαφές μήνυμα. Για να δώσω το μήνυμα ότι η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις. Πρέπει λοιπόν να πούμε ξανά ότι δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον τόπο η παραβατικότητα και η βία. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, και εδώ στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα, θέλει να ζήσει τη ζωή της ειρηνικά. Με νομιμότητα και ασφάλεια. Και πρέπει να δείξουμε ότι τα εννοούμε όλα αυτά, με συγκεκριμένες πράξεις. Γιατί μόνο όταν υπάρχει συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις μας γεννιέται μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το Κράτος.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις η ενίσχυση και η αναβάθμιση της παρουσίας της ΔΑΟΕ, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», στην Κρήτη.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις οι παρεμβάσεις που ανακοινώνουμε σήμερα για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, εξειδικεύοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και εκφράζοντας τη συλλογική βούληση της Κυβέρνησης. Πάνω απ’ όλα όμως, πιστεύω ότι εκφράζουμε τη βούληση του ελληνικού λαού και της τεράστιας πλειοψηφίας του, που τάσσεται σαφώς εναντίον της παράνομης και ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής.

Αυτό που διαπίστωσα, και εδώ στην Κρήτη και από τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη τη χώρα με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, είναι πως η κοινωνία είναι πιο ώριμη απ’ ό,τι πιστεύουν μερικοί.

Η κοινωνία ξέρει καλά ότι, τα όπλα δεν ούτε παιχνίδι ούτε δύναμη ούτε σύμβολο υπεροχής και ανδρισμού.

Η κοινωνία ξέρει ότι όπλα οφείλουν να φέρουν εκείνοι που έχουμε επιφορτίσει για τον ρόλο αυτόν και που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Όχι όποιος θέλει και όπως θέλει. Γιατί αν το επιτρέψουμε αυτό, θα επικρατήσει ο Νόμος του ισχυρότερου σε βάρος του πιο αδύναμου. Ο Νόμος των ελάχιστων σε βάρος των πολλών. Ε, λοιπόν, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ, και θα είμαι όσες φορές ακόμα χρειαστεί.

Είμαστε οργανωμένη κοινωνία και συντεταγμένη Πολιτεία. Με κανόνες που οφείλουν να σέβονται όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. Και με τη θέληση και την υποστήριξη των πολιτών θα γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Το αξίζουμε. Το αξίζουν οι γενιές που έρχονται και θα έχουν το προνόμιο να ζήσουν και να δημιουργήσουν σ’ αυτό τον υπέροχο τόπο, στην Κρήτη».

Στη συνέχεια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες για την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών της Κρήτης, τις νέες επιχειρησιακές στρατηγικές και την ενίσχυση των δυνάμεων στην Κρήτη με μόνιμο προσωπικό που φθάνει τους 190 αστυνομικούς, ενώ, παράλληλα, εξειδίκευσε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ως κύριο στόχο έχουν την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και διακίνησης όπλων».

Όλες οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες στην παρουσίαση:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ