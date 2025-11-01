menu
21.3 C
Chania
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Την Τρίτη υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum