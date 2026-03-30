Την Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στη Μαρινέλλα – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Την Τρίτη 31 Μαρτίου, θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Οπως μετέδωσαν αθηναϊκά ΜΜΕ, από νωρίς το πρωί, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να την αποχαιρετήσει από τις 08:00 έως τις 13:00. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που αναμένεται να της πουν το τελευταίο αντίο.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο ΦΛΟΓΑ, που στηρίζει παιδιά τα οποία δίνουν τη δική τους μάχη με σοβαρές ασθένειες.

H ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».