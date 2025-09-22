Την Tρίτη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.