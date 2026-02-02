Την Τρίτη η διακοπή νερού στην Αγία Μαρίνα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα λόγω καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 από ώρα 08:00 έως 15:00.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δεξαμενών ύδρευσης Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας και Σούδας».

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών της επηρεαζόμενης περιοχής»