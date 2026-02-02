Την Τετάρτη η κοπή πίτας του Αλ. Μαρκογιαννάκη

Την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026 στις 19:15-19:30 θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε, στο Ιστορικό Καφέ Κήπος, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του βουλευτή του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη.