Την Παρασκευή στην Ελβετία η υπογραφή της συμφωνίας Ιράν και ΗΠΑ

Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στην Ελβετία, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργκενστοκ, ενός ορεινού θερέτρου που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, ανέφερε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στο Γαλλικό Πρακτορείο το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

“Επί του παρόντος, η υπογραφή αυτή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπιούργκενστοκ”, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η τοποθεσία αυτή, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής, “προτάθηκε από τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς διαμεσολαβητές όπως και από τις ΗΠΑ και το Ιράν”.