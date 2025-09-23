Την Κυριακή η 16η Μινωική Διαδρομή

Λίγες μέρες απομένουν για τη 16η Μινωική διαδρομή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025. Πρόκειται για μια πεζοπορία τεσσάρων ωρών, που αναβιώνει τη μυθική διαδρομή του βασιλιά Μίνωα προς το Δικταίον Άντρο.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η πορεία ξεκινά από τον Ναό του Τιμίου Σταυρού στην Αρχαία Λύκτο και καταλήγει στο Ψυχρό, ακολουθώντας μια σηματοδοτημένη διαδρομή.

Στον τερματισμό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μινωικές γεύσεις και να παρακολουθήσουν την αναβίωση του εθίμου με το ρίξιμο της πέτρας στο «Τσούλη το Μνήμα».

Η μεταφορά των συμμετεχόντων θα γίνει με λεωφορεία.

Τα δρομολόγια έχουν ως εξής:

06:00 π.μ.: Από Κάτω Μετόχι για Λύττο.

06:30 π.μ.: Από Χερσόνησο, Γούρνες (Δημαρχείο Χερσονήσου) για Λύττο.

06:30 π.μ.: Από το Εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου για Καστέλλι.

07:00 π.μ.: Από το Δημοτικό κατάστημα Καστελλίου για Λύττο.

Όσον αφορά την επιστροφή, τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 15:00 από το Ψυχρό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές στα τηλέφωνα:

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: 28913 40115 & 6979 790002

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου: 28443 40143 & 6936 589930

Δήμος Χερσονήσου: 28134 04600 & 6973 600255

Η ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc8J…/viewform».